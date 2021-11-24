Студия спецэффектов, работавшая над «Властелином колец», делает игру по известной франшизе

Игровое подразделение студии спецэффектов Weta Digital, работавшей над «Властелином колец» и «Хоббитом», ищет продюсера для игры по «известной во всем мире» IP.
Увы, подробностей о проекте пока нет. Известно только, что это будет «передовая игра для разных платформ».
Weta Workshop приложила руку к созданию многих популярных фильмов и сериалов, в числе которых «Аватар», «Соколиный глаз», «Лига справедливости» Зака Снайдера, «Алита: Боевой ангел» и другие.
Что касается игровых проектов, то студия отметилась работой над небольшими тайтлами вроде мультиплеерной Combonauts для VR-шлемов.
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Редактор
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