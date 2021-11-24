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    Новости

    Студия спецэффектов, работавшая над «Властелином колец», делает игру по известной франшизе

    24 ноября 2021
    24.11.2021
    475
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    Студия спецэффектов, работавшая

    Игровое подразделение студии спецэффектов Weta Digital, работавшей над «Властелином колец» и «Хоббитом», ищет продюсера для игры по «известной во всем мире» IP.

    Увы, подробностей о проекте пока нет. Известно только, что это будет «передовая игра для разных платформ».

    Weta Workshop приложила руку к созданию многих популярных фильмов и сериалов, в числе которых «Аватар», «Соколиный глаз», «Лига справедливости» Зака Снайдера, «Алита: Боевой ангел» и другие.

    Что касается игровых проектов, то студия отметилась работой над небольшими тайтлами вроде мультиплеерной Combonauts для VR-шлемов.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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