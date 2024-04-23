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    «Свет течет сквозь меня» — новый трейлер Destiny 2: The Final Shape

    23 апреля 2024
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    23.04.2024
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    «Свет течет сквозь меня» — новый трейлер Destiny 2: The Final Shape

    Bungie опубликовала новый сюжетный трейлер дополнения The Finals Shape для Destiny 2.

    В ролике можно услышать закадровый голос Кейда-6, который рассказывает, как оказался внутри Странника, и обрисовывает сложившуюся ситуацию. Скверна расползается по Страннику. И Стражам нужно ее остановить — здесь и сейчас.

    Напомним, одним из главных нововведений «Финальной формы» станет новый подкласс «Призму», который позволит игрокам комбинировать силы Света и Тьмы.

    Релиз состоится 4 июня 2024 года на всех основных платформах.

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