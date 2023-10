Терри Гиллиам готов взяться за новый фильм

Знаменитый Терри Гиллиам, режиссёр «Монти Пайтона и Священного Грааля», «12 обезьян» и «Бразилии» закончил сценарий и готов взяться за съёмки новой ленты — комедии The Carnival At The End Of Days. Это сюжет о том, что Бог разочаровался в человечестве и хочет его уничтожить, а сатана пытается его уговорить создать новых Адама и Еву. Для реализации проекта маэстро требуется $30 000 000, но вот только финансировать его пока никто не спешит: прошлый фильм Гиллиама — «Человек, который убил Дон Кихота» 2017-го года — не собрал в кинотеатрах даже 1/7 своего бюджета.