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    Новости

    Тизер Wizard City с Мятным Лакеем — последнего спешла Adventure Time: Distant Lands

    20 августа 2021
    20.08.2021
    469
    0 минут на чтение

    HBO Max представил тизер четвёртого и заключительного спецэпизода Adventure Time: Distant Lands. На этот раз авторы расскажут предысторию Мятного Лакея и покажут Магический город, где он обучался волшебству и чародейству. Стриминг опубликовал отрывок с урока колдовства у тёмного мага, а заодно поделился постером и несколькими кадрами.

    Кадры

    Тизер Wizard City с Мятным лакеем — последнего спешла Adventure Time: Distant Lands 2 Тизер Wizard City с Мятным лакеем — последнего спешла Adventure Time: Distant Lands 1 Тизер Wizard City с Мятным лакеем — последнего спешла Adventure Time: Distant Lands

    Постер

    Тизер Wizard City с Мятным Лакеем — последнего спешла Adventure Time: Distant Lands 3

    Первый эпизод, про БиМО, вышел 25 июня 2020-го. Второй был посвящён Бубльгум и Марселин, его выпустили 19 ноября 2020-го. Третий, о приключениях Финна и Джейка, вышел 20 мая этого года. И вот финал оставили на 2 сентября.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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