HBO Max представил тизер четвёртого и заключительного спецэпизода Adventure Time: Distant Lands. На этот раз авторы расскажут предысторию Мятного Лакея и покажут Магический город, где он обучался волшебству и чародейству. Стриминг опубликовал отрывок с урока колдовства у тёмного мага, а заодно поделился постером и несколькими кадрами.

Кадры

Постер

Первый эпизод, про БиМО, вышел 25 июня 2020-го. Второй был посвящён Бубльгум и Марселин, его выпустили 19 ноября 2020-го. Третий, о приключениях Финна и Джейка, вышел 20 мая этого года. И вот финал оставили на 2 сентября.

На днях HBO Max заказал спин-офф «Времени приключений» про Фиону и её кошечку Кейк — впервые эти версии персонажей появились ещё в третьем сезоне оригинала. Героиням вместе с Саймоном Петриковым предстоит столкнуться с загадочным противником и разобраться в тайнах мультивселенной.