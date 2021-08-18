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    Новости

    HBO Max заказал мультсериал про Фиону и её собачку Кейк из Adventure Time

    18 августа 2021
    18.08.2021
    767
    1 минута на чтение
    HBO Max заказал мультсериал про Фиону и её собачку Кейк из Adventure Time

    Время приключений с Фионой и Кейк!

    HBO Max заказал первый сезон анимационного сериала под рабочим названием Adventure Time: Fionna and Cake. Его главными героинями будут Фиона и её кошка Кейк, появившиеся впервые в третьем сезоне оригинального мультсериала. Целый эпизод был посвящён вселенной, в которой все персонажи поменяли пол.

    Сериал описывается как приключение по мультивселенным, которое раскроет внутренний мир персонажей. Помогать подругам будет Саймон Петриков, бывший Снежный король. Героев будет преследовать некий новый антагонист, который пытается стереть даже следы их существования.

    Мультсериалом займётся ветеран Адам Муто, который выступал продюсером и шоураннером эпизодов оригинала. За производство отвечает Cartoon Network Studios.

    В первом сезоне ожидается 10 эпизодов по полчаса.

    После завершения «Времени приключений» HBO Max заказал четыре часовых спецэпизода Distant Lands, три из них уже вышли, последний ожидается осенью.

    Даты выхода у Adventure Time: Fionna and Cake пока нет.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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