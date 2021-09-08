Тизеры и кадры с промосайта новой «Матрицы»

Warner Bros. запустила промосайт новой «Матрицы», в котором пользователю предлагают на выбор красную или синюю таблетку. В зависимости от этого, а так же от текущего времени сайт генерирует собственный тизер с разными кадрами.

Пример тизера

А вот примеры кадров

Многие из них отсылают к трилогии, включая даже те же ракурсы и символы.

Трейлер обещают показать 9 сентября. Неизвестно, будет ли он тем же, что демонстрировали на CinemaCon.

Фильм написала и поставила Лана Вачовски.

Помимо Ривза, Мосс, Харриса и Абдул-Матина II в картине появятся Джада Пинкетт Смит (Ниобе), Дэниэл Бернхард (агент Джонсон) и Ламбер Вильсон (Меровинген). А вот из старичков не вернутся Агент Смит (Хьюго Уивинг не смог согласовать съёмочные графики разных проектов) и Лоуренс Фишборн (Морфеус). Среди новичков были замечены Кристина Риччи и Джонатан Грофф.

В российском прокате с 16 декабря. 22 декабря фильм выйдет в США и на HBO Max.