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    Новости

    Тизеры и кадры с промосайта новой «Матрицы»

    8 сентября 2021
    08.09.2021
    2414
    0 минут на чтение

    Warner Bros. запустила промосайт новой «Матрицы», в котором пользователю предлагают на выбор красную или синюю таблетку. В зависимости от этого, а так же от текущего времени сайт генерирует собственный тизер с разными кадрами.

    Пример тизера

    А вот примеры кадров

    Многие из них отсылают к трилогии, включая даже те же ракурсы и символы.

    Тизеры и кадры с промосайта новой «Матрицы» Тизеры и кадры с промосайта новой «Матрицы» 2 Тизеры и кадры с промосайта новой «Матрицы» 1 Тизеры и кадры с промосайта новой «Матрицы» 3 Тизеры и кадры с промосайта новой «Матрицы» 7 Тизеры и кадры с промосайта новой «Матрицы» 6 Тизеры и кадры с промосайта новой «Матрицы» 5 Тизеры и кадры с промосайта новой «Матрицы» 4 Тизеры и кадры с промосайта новой «Матрицы» 8 Тизеры и кадры с промосайта новой «Матрицы» 11 Тизеры и кадры с промосайта новой «Матрицы» 10 Тизеры и кадры с промосайта новой «Матрицы» 9 Тизеры и кадры с промосайта новой «Матрицы» 12

    Трейлер обещают показать 9 сентября. Неизвестно, будет ли он тем же, что демонстрировали на CinemaCon.

    Фильм написала и поставила Лана Вачовски.

    Помимо Ривза, Мосс, Харриса и Абдул-Матина II в картине появятся  Джада Пинкетт Смит (Ниобе), Дэниэл Бернхард (агент Джонсон) и Ламбер Вильсон (Меровинген). А вот из старичков не вернутся Агент Смит (Хьюго Уивинг не смог согласовать съёмочные графики разных проектов) и Лоуренс Фишборн (Морфеус). Среди новичков были замечены Кристина Риччи и Джонатан Грофф.

    В российском прокате с 16 декабря. 22 декабря фильм выйдет в США и на HBO Max.

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