«Матрица 4»: название и описание трейлера

Warner Bros. на фестивале CinemaCon провела презентацию предстоящей «Матрицы 4». Кинокомпания раскрыла название и показала трейлер. Правда, в сети ролика пока нет.

Да, название совпадает с черновым — нас ждёт «Матрица: Возрождение» (The Matrix: Resurrections).

Трейлер начинается с разговора персонажа Нила Патрика Харриса с Нео Киану Ривза. Место и время действия — Сан-Франциско, ближайшее будущее. Судя по всему, Нео снова заперт в Матрице, как и в начале фильма 1999 года. Он не понимает, что вокруг происходит.

«Я что, сумасшедший?» — вопрошает Нео. Герой Харриса, его терапевт, отвечает, что «Мы здесь не используем это слово».

В следующем кадре Нео пересекается с Тринити Кэрри-Энн Мосс, но он не может вспомнить, откуда её знает: «Мы раньше встречались?».

После Нео принимает горсть синих таблеток. На фоне играет песня «White Rabbit» группы Jefferson Airplane.

В одном из кадров Нео видит себя-старика в зеркале.

Ещё в одном из кадров молодой Морфеус (Яхья Абдул-Матин II) протягивает Нео красную таблетку со словами «Время летать».

После идёт нарезка акробатических трюков, прыжков, драк и перестрелок.

Фильм написала и поставила Лана Вачовски, поскольку Лили была занята на другом проекте.

Помимо Ривза, Мосс, Харриса и Абдул-Матина II в картине появятся Джада Пинкетт Смит (Ниобе), Дэниэл Бернхард (агент Джонсон) и Ламбер Вильсон (Меровинген). А вот из старичков не вернутся Агент Смит (Хьюго Уивинг не смог согласовать съёмочные графики разных проектов) и Лоуренс Фишборн (Морфеус). Среди новичков были замечены Кристина Риччи и Джонатан Грофф.

Картина выйдет 16 декабря в России и 22 декабря в кинотеатрах США. Параллельно её выпустят и на HBO Max.