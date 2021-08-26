Недавно в закрытом Discord-сервере инсайдера Дэниела Рихтмана появилось краткое описание сюжета «Матрицы: Воскрешение» с тестовых показов.

Пересказываем основные моменты.

Осторожно, спойлеры!

После финала третьей части машины оживили Нео и Тринити, стерев им воспоминания, и погрузили обратно в перезагруженную Матрицу. Прошло 60 лет, их тела были заморожены, поэтому герои несильно постарели.

Томас Андерсон — известный разработчик игр, создавший трилогию Matrix для Warner Bros. Теперь компания хочет, чтобы он сделал четвертую часть. Герой не хочет браться за проект, однако WB говорит ему, что сделает новую игру — с ним или без него. Поэтому он все-таки берется за разработку.

Настоящий Морфеус мертв, но в фильме появляется его молодая цифровая копия в исполнении Яхья Абдул-Матин II. Главный герой получает красную таблетку, все вспоминает и пытается вернуть память Тринити.

Подобный ход отчасти повторяет сюжет второй части «Космического джема», в котором компания Warner Bros. тоже существует во вселенной фильма. Кажется, Warner Bros. понравилось смешивать франшизы. Что-то подобное было в конце «Лего. Бэтмена», а «Первому игроку приготовиться» целиком состоял из таких сцен. Возможно, в этом и есть зловещий постмодернистский план студии!

«Матрица: Воскрешение» выйдет в России 22 декабря.