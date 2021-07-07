Том Харди помогал написать сценарий «Венома 2»

Сценаристка «Венома 2» Келли Марсел, прежде работавшая над «Круэллой», рассказала в интервью, что работала над сюжетом картины вместе с Томом Харди.
Они работают вместе около 20 лет, но это первый раз, когда актер был вовлечен в процесс написания истории.
Для него это в новинку, его впервые упомянут в титрах. Он на 100% привержен всему, что делает. Он буквально женат на Веноме. Он любит этого персонажа.
Марсел и Харди на протяжении нескольких месяцев часами обсуждали, как в фильме должны столкнуться Веном и Карнаж. А потом Келли еще три месяца делала из заметок нормальный сценарий.
«Веном 2: Да будет резня» выйдет в России 16 сентября.
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