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    Новости

    Первый трейлер «Венома 2» — встречайте Карнажа!

    10 мая 2021
    Дмитрий Кинский
    10.05.2021
    1466
    0 минут на чтение
    Первый трейлер «Венома 2» — встречайте Карнажа!

    Sony Pictures наконец представила первый трейлер сиквела «Венома» с подзаголовком «Да будет резня».

    По сюжету на этот раз Эдди Броку предстоит сразиться с маньяком по имени Клетус Кэссиди, взявшим прозвище Карнаж.

    Фильм снимет Энди Серкис, а главные роли исполнят Том Харди и Вуди Харрельсон.

    В России премьера состоится 16 сентября. Ранее кинокомикс несколько раз переносили из-за пандемии коронавируса.

    Трейлер в оригинале

    Трейлер на русском

    Постер

    Первый трейлер «Венома 2» — встречайте Карнажа! 1
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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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