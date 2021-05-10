Первый трейлер «Венома 2» — встречайте Карнажа!

Sony Pictures наконец представила первый трейлер сиквела «Венома» с подзаголовком «Да будет резня».
По сюжету на этот раз Эдди Броку предстоит сразиться с маньяком по имени Клетус Кэссиди, взявшим прозвище Карнаж.
Фильм снимет Энди Серкис, а главные роли исполнят Том Харди и Вуди Харрельсон.
В России премьера состоится 16 сентября. Ранее кинокомикс несколько раз переносили из-за пандемии коронавируса.
Трейлер в оригинале
Трейлер на русском
Постер
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Редактор
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