Первый трейлер «Венома 2» — встречайте Карнажа!

Sony Pictures наконец представила первый трейлер сиквела «Венома» с подзаголовком «Да будет резня».

По сюжету на этот раз Эдди Броку предстоит сразиться с маньяком по имени Клетус Кэссиди, взявшим прозвище Карнаж.

Фильм снимет Энди Серкис, а главные роли исполнят Том Харди и Вуди Харрельсон.

В России премьера состоится 16 сентября. Ранее кинокомикс несколько раз переносили из-за пандемии коронавируса.

Трейлер в оригинале

Трейлер на русском

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