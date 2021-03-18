Продолжение «Венома» перенесли на три месяца. Теперь фильм выйдет лишь в сентябре

Sony Pictures в очередной раз перенесла сиквел «Венома». Новая дата проката — 17 сентября (вместо прошло 25 июня).

Кинокомпания подвинула картину после того, как Universal поставила на 25 июня девятую часть «Форсажа». При этом в России гоночный блокбастер выйдет почти на месяц раньше — 20 мая.

И хотя в США большинство кинотеатров по-прежнему закрыты, самые большие площадки — а это Лос-Анджелес и Нью-Йорк — постепенно начинают открываться на этой неделе. Занимать можно будет лишь 25% мест (или 100 зрителей на зал, смотря что меньше). Соблюдать социальную дистанцию по-прежнему необходимо.

«Веном» с Томом Харди вышел в октябре 2018 года и собрал кассу по миру более 850 миллионов долларов — и это при бюджете в 100 миллионов. В сиквеле к своим ролям вернутся Мишель Уильямс и Вуди Харрельсон. Последний и вовсе предстанет как злодей Карнаж (он же Резня).

Ставит вторую часть Энди Серкис.