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    Новости

    Продолжение «Венома» перенесли на три месяца. Теперь фильм выйдет лишь в сентябре

    18 марта 2021
    Кот-император
    18.03.2021
    555
    0 минут на чтение
    Продолжение «Венома» перенесли на три месяца. Теперь фильм выйдет лишь в сентябре

    Sony Pictures в очередной раз перенесла сиквел «Венома». Новая дата проката — 17 сентября (вместо прошло 25 июня).

    Кинокомпания подвинула картину после того, как Universal поставила на 25 июня девятую часть «Форсажа». При этом в России гоночный блокбастер выйдет почти на месяц раньше — 20 мая.

    И хотя в США большинство кинотеатров по-прежнему закрыты, самые большие площадки — а это Лос-Анджелес и Нью-Йорк — постепенно начинают открываться на этой неделе. Занимать можно будет лишь 25% мест (или 100 зрителей на зал, смотря что меньше). Соблюдать социальную дистанцию по-прежнему необходимо.

    «Веном» с Томом Харди вышел в октябре 2018 года и собрал кассу по миру более 850 миллионов долларов — и это при бюджете в 100 миллионов. В сиквеле к своим ролям вернутся Мишель Уильямс и Вуди Харрельсон. Последний и вовсе предстанет как злодей Карнаж (он же Резня).

    Ставит вторую часть Энди Серкис.

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    Кот-император
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