Трейлер финального сезона «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»

Netflix поделился трейлером третьего и заключительного сезона «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами».

Продюсерами выступают Роберт Дауни-младший и его жена Сьюзан, а пост шоураннеров занимают Джим Микл («Земля вампиров») и Бет Шварц («Стрела»).

В основу сериала лег одноименный комикс Джеффа Лемира. По сюжету мальчик с оленьими рогами Гэс покидает родной лес и отправляется в заповедник для таких же существ, но вместо этого сталкивается с жестокостями мира и масштабным заговором.

Премьера состоится 6 июня.