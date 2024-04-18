Трейлер финального сезона «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»

Netflix поделился трейлером третьего и заключительного сезона «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами».
Продюсерами выступают Роберт Дауни-младший и его жена Сьюзан, а пост шоураннеров занимают Джим Микл («Земля вампиров») и Бет Шварц («Стрела»).
В основу сериала лег одноименный комикс Джеффа Лемира. По сюжету мальчик с оленьими рогами Гэс покидает родной лес и отправляется в заповедник для таких же существ, но вместо этого сталкивается с жестокостями мира и масштабным заговором.
Премьера состоится 6 июня.
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