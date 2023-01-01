Трейлер третьего сезона аниме «Доктор Стоун»

Первый трейлер третьего сезона аниме-сериала «Доктор Стоун» с подзаголовком «Новый мир».
Судя по ролику, главных героев шоу ждет повторное окаменение.
Режиссером выступает Сюхэй Мацусита, снявший спецэпизод «Рюсуй» и некоторые эпизоды OreGairu.
Премьера состоится 6 апреля, в том числе в сервисе Crunchyroll. Третий сезон разделят на две части, между которыми будет пауза.
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Редактор
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