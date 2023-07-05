Трейлер второй части третьего сезона «Ведьмака»

В сети появился трейлер оставшихся эпизодов третьего сезона «Ведьмака»:

Третий сезон экранизируют события «Часа презрения», и пока что самое интересное, включая битву с Вильгефорцем, мятеж колдунов и чародеек, а также союз Нильфгаарда и Цинтры оставили напоследок.

Остаётся загадкой, как именно создатели сериала обоснуют замену Генри Кавилла на Лиама Хемсворта. Недавно Netflix запустил масштабную промокампанию, которая напоминает, что в третьем сезоне главную роль всё ещё играет Кавилл.

Зрители оценили сезон прохладно, что не помешало ему занять первое место в топе просмотров Netflix на первой неделе с релиза.

Оставшиеся эпизоды выйдут 27 июля на Netflix.