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    Трейлер второй части третьего сезона «Ведьмака»

    5 июля 2023
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    05.07.2023
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    В сети появился трейлер оставшихся эпизодов третьего сезона «Ведьмака»:

    Третий сезон экранизируют события «Часа презрения», и пока что самое интересное, включая битву с Вильгефорцем, мятеж колдунов и чародеек, а также союз Нильфгаарда и Цинтры оставили напоследок.

    Остаётся загадкой, как именно создатели сериала обоснуют замену Генри Кавилла на Лиама Хемсворта. Недавно Netflix запустил масштабную промокампанию, которая напоминает, что в третьем сезоне главную роль всё ещё играет Кавилл.

    Зрители оценили сезон прохладно, что не помешало ему занять первое место в топе просмотров Netflix на первой неделе с релиза.

    Оставшиеся эпизоды выйдут 27 июля на Netflix.

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     Мара Руднева |  01.07.2023 |  4303

    Пока что главная интрига сезона — в том, как именно создатели поменяют лицо Геральту.

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