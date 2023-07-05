Трейлер второй части третьего сезона «Ведьмака»

В сети появился трейлер оставшихся эпизодов третьего сезона «Ведьмака»:
Третий сезон экранизируют события «Часа презрения», и пока что самое интересное, включая битву с Вильгефорцем, мятеж колдунов и чародеек, а также союз Нильфгаарда и Цинтры оставили напоследок.
Остаётся загадкой, как именно создатели сериала обоснуют замену Генри Кавилла на Лиама Хемсворта. Недавно Netflix запустил масштабную промокампанию, которая напоминает, что в третьем сезоне главную роль всё ещё играет Кавилл.
Зрители оценили сезон прохладно, что не помешало ему занять первое место в топе просмотров Netflix на первой неделе с релиза.
Оставшиеся эпизоды выйдут 27 июля на Netflix.
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Пока что главная интрига сезона — в том, как именно создатели поменяют лицо Геральту.
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