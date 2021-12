«Ты лгал мне, Альфред»: новый трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза

Warner Bros. показала новый трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза. На этот раз в видео уделили внимание Женщине-Кошке, ролик так и называется — The Bat and the Cat.

Действие фильма разворачивается спустя два года после того, как Брюс Уэйн надел плащ Тёмного рыцаря. Брюс начинает расследовать серию убийств, которая связана с его семьёй. Шаг за шагом он будет выходить на серийного убийцу, известного как Загадочник. В фильме ещё появятся Пингвин и, по слухам, Джокер.

Постер

В российском прокате с 3 марта.