«Ты лгал мне, Альфред»: новый трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза

Warner Bros. показала новый трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза. На этот раз в видео уделили внимание Женщине-Кошке, ролик так и называется — The Bat and the Cat.
Действие фильма разворачивается спустя два года после того, как Брюс Уэйн надел плащ Тёмного рыцаря. Брюс начинает расследовать серию убийств, которая связана с его семьёй. Шаг за шагом он будет выходить на серийного убийцу, известного как Загадочник. В фильме ещё появятся Пингвин и, по слухам, Джокер.
Постер
В российском прокате с 3 марта.
Читайте также
Какие фильмы выйдут в 2022? Marvel, DC и не только
Алексей Ионов | 21.12.2021
Новый Бэтмен, старые Аквамен, Тор и доктор Стрэндж, а также Скала, Лето и даже Сталлоне в ролях супергероев.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: Охотники за привидением с моторчиком«Он улетел, но обещал вернуться».
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.