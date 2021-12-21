Какие фильмы про супергероев смотреть в 2022? Marvel, DC и не только

В следующем году мы увидим много интересных и в ряде случаев долгожданных фильмов. Для вашего удобства мы разбили их на несколько категорий. В этой статье расскажем о наиболее любопытных супергеройских фильмах — от Marvel, DC и не только.

И нет, мы не забыли «Аватар» и прочую фантастику: Какие фильмы смотреть в 2022? Фантастика и фэнтези Нас ждут продолжения «Аватара», «Фантастических тварей» и «Юрского периода», экранизация Uncharted и несколько необычных независимых фильмов про космос, ведьм и школы магии.

DC

Бэтмен

Кто? Режиссёр: Мэтт Ривз. В главных ролях: Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Пол Дано.

Премьера в России: 3 марта 2022 года.

Что? Очередной перезапуск «Бэтмена» — с Робертом Паттинсоном в главной роли и постановщиком фильма «Планета обезьян: Революция» Мэттом Ривзом в режиссёрском кресле.

О чём? Брюс Уэйн, сын убитых родителей и наследник огромного состояния, ступает на путь борьбы с преступностью. Каждую ночь на улицы города выходит новый супергерой, которого называют Бэтмен. Впереди его ждут встречи с Загадочником, Женщиной-кошкой и Пингвином.

Чего ждём? Казалось бы, спустя семь сольных фильмов, пять актёров и одного Бэтмена, так и не получившего сольника, в кино уже сказали о мстителе в плаще всё что можно. Однако Мэтт Ривз уверен в обратном. Первые трейлеры намекают, что новый фильм будет обладать нуарной эстетикой, в которой смешаются готический китч Тима Бёртона и мрачный реализм Кристофера Нолана.

Кроме того, практически все предыдущие фильмы упускали из виду одну и ту же сторону характера Бэтмена — он не только брутальный супергерой, способный надрать задницу любому злодею, но и величайший детектив в мире. Трейлеры нового фильма намекают, что Загадочник заставит Бэтси не только всласть помахать кулаками (хотя и этого будет в избытке!), но и наконец-то пораскинуть мозгами.

Аквамен 2

Кто? Режиссёр: Джеймс Ван. В главных ролях: Джейсон Момоа, Эмбер Хёрд, Яхья Абдул-Матин II.

Премьера в России: 15 декабря.

Что? Продолжение главного кассового хита киновселенной DC.

О чём? Сюжет второго «Аквамена» держится в строжайшем секрете, пока что известны лишь самые общие вещи. В фильме появится потерянный город Некрус. Сценарист фильма Дэвид Лесли Джонсон-Макголдрик написал в твиттере, что картина будет основана не на конкретной сюжетной арке, а на общем духе комиксов Серебряного века. А Джеймс Ван добавил, что на стилистику и атмосферу фильма сильно повлияла научно-фантастическая лента Марио Бавы «Планета вампиров».

Чего ждём? Ещё десять лет назад Аквамен считался одним из скучнейших персонажей вселенной DC и мишенью для оскорбительных шуточек в духе «Аквамен — отстой». Но в исполнении Джейсона Момоа Аквамен из скучного блондина в чешуйчатом костюме резко превратился в брутального накачанного маори, шутить над которым опасно для здоровья.

Не последнюю роль в подобном преображении сыграл и сольный фильм «Аквамен». Джеймс Ван снял зрелищный и брутальный подводный аттракцион, который заработал в прокате свыше миллиарда долларов и по сей день остаётся самым кассовым фильмом DCEU. Скорее всего, Ван получил ещё больше творческого контроля на съёмках сиквела, а значит, нас ждёт ещё более безумное и яркое зрелище, чем в прошлый раз. По крайней мере, мы на это надеемся.

Чёрный Адам

Кто? Режиссёр: Жауме Кольет-Серра. В главных ролях: Дуэйн Джонсон, Ной Сентинео и Элдис Ходж.

Премьера в России: 28 июля.

Что? Давно обещанный спин-офф «Шазама» с Дуэйном Джонсоном в роли волшебника Чёрного Адама, которому суждено стать злейшим врагом Шазама.

О чём? Пять тысяч лет назад волшебник Тет-Адам возглавил восстание рабов в Кандаке и сделал «то, что нужно было сделать». Местные не оценили его душевный порыв и упекли мага в заточение, в котором он провёл следующие пять тысяч лет. В наши дни он вырвался на свободу, и никто его больше не остановит. Скоро мир узнает о Чёрном Адаме.

Чего ждём? Джонсон впервые высказал интерес к роли Чёрного Адама ещё в 2006 году и получил её в 2014-м, но написание подходящего сценария заняло ещё 7 лет.

Скала уже много лет остаётся одним из самых кассовых актёров, и его участие в какой-то из супергеройских вселенных было вопросом времени. Обычно Джонсон играет положительных персонажей, но мы все помним, что его кинокарьера началась с роли Царя скорпионов — ставшего злодеем героя, который, как и Чёрный Адам, родом откуда-то с африканского континента.

Кольет-Серра уже работал с Джонсоном на съёмках «Круиза по джунглям». Режиссёр назвал Чёрного Адама «Грязным Гарри среди супергероев» и пообещал, что фильм покажет тёмную сторону характера Джонсона.

Судя по показанной на DC Fandom вступительной сцене, нас ждёт брутальное и жестокое зрелище. Чёрный Адам не будет миндальничать с врагами. Оторвать головы, испепелить в прах, сжечь дотла — Бэтмен с Суперменом себе такого не позволяют!

Флэш

Кто? Режиссёр: Энди Мускетти. В главных ролях: Эзра Миллер, Бен Аффлек, Майкл Китон.

Премьера в России: 3 ноября.

Что? Давно обещанный сольный фильм о приключениях самого быстрого человека на планете.

О чём? Флэш пытается использовать свою скорость, чтобы вернуться в прошлое и предотвратить гибель матери. Однако его действия приводят к созданию альтернативного временного потока. Теперь Флэшу придётся столкнуться с последствиями и вернуть всё на свои места.

Чего ждём? Сольный фильм о Флэше был анонсирован ещё до выхода «Лиги справедливости», но после её провала «Флэш» на несколько лет застрял в производственном аду.

Судя по всему, нас ждёт экранизация известного комиксного сюжета «Флэшпойнт». А значит, в DC следом за Marvel решили поиграть в мультивселенную и воспользоваться тем, что в загашнике компании имеется сразу несколько Бэтменов. Как минимум в фильме появится Майкл Китон, игравший Тёмного рыцаря ещё у Тима Бёртона.

Мускетти известен прежде всего как постановщик ужасов, но практика показывает, что из таких получаются лучшие режиссёры блокбастеров — Сэм Рэйми и Джеймс Ван не дадут солгать. В «Оно» Мускетти показал, что может не только пугать зрителя, но и создавать уютную ностальгическую атмосферу.

Бэтгёрл

Кто? Режиссёры: Адиль Эль Арби, Билал Фалла. В главных ролях: Лесли Грейс, Дж.К. Симмонс, Брендан Фрейзер.

Премьера на HBO Max: Когда-нибудь в 2022 году.

Что? Сольный фильм о Бэтгёрл, который начинал готовить ещё Джосс Уидон.

О чём? О сюжете известно мало, кроме того, что это сольный фильм о приключениях Бэтгёрл. Бороться она будет с суперзлодеем Светлячком в исполнении Брендана Фрейзера, и картина покажет нам прежде не виданную сторону жизни в Готэме.

Чего ждём? Чего-нибудь зрелищного и весёлого в стиле предыдущей работы Арби и Фалла «Плохие парни навсегда».

Marvel

Тор: Любовь и гром

Кто? Режиссёр: Тайка Вайтити. В главных ролях: Крис Хемсворт, Натали Портман и Кристиан Бейл.

Премьера в России: 7 июня 2022 года.

Что? Помесь «Тора» со «Стражами галактики», выполненная в безумной стилистике «Рагнарёка».

О чём? Тор пытается вновь найти себя после событий «Войны бесконечности» и «Финала», и тут в его жизни опять объявляется Джейн Фостер…

Чего ждём? Первые два «Тора» можно отнести к числу самых проходных и скучных фильмов киновселенной Marvel, существование которых оправдывает главным образом игра Тома Хиддлстона. Затем Тайка Вайтити фактически перезапустил «Тора» в новом направлении. «Рагнарёк» придал франшизе безумного стиля и яркого юмора и превратил Тора в одного из самых крутых героев киновселенной. Правда, четвёртые «Мстители» показали сына Одина ленивым толстяком, но, судя по всему, Вайтити снова привёл громовержца в форму.

«Любовь и гром» наверняка уделит хотя бы часть внимания попыткам Тора, Валькирии и других персонажей заново отстроить Асгард после разрушительных событий «Рагнарёка» и «Войны бесконечности». А поскольку Тор всё ещё тусуется в компании Стражей галактики, нас ждёт наверняка не одна уморительная сцена, в которой он меряется хозяйством со Звёздным лордом и отмачивает новые шутки с Ракетой.

Вайтити уговорил Натали Портман вернуться к роли Джейн Фостер и упомянул, что сюжет как минимум по касательной затронет линию серии Джейсона Аарона «Могучий Тор». В ней борющаяся с раком Джейн Фостер оказывается достойной Мьёльнира и становится женской версией Тора.

Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия

Кто? Режиссёр: Сэм Рэйми. В главных ролях: Бенедикт Камбербэтч, Элизабет Олсен и Бенедикт Вонг.

Премьера в России: 4 мая 2022 года.

Что? Сиквел фильма о величайшем волшебнике вселенной Marvel, снятый человеком, который и задал современную моду на супергероев в кино.

О чём? После событий фильмов «Мстители: Финал», «ВандаВижен» и «Локи» Стивен Стрэндж продолжает поиски Камня времени. В этом ему помогает Ванда Максимофф, но на пути встаёт бывший друг, превратившийся в смертельного врага.

Чего ждём? Первый «Доктор Стрэндж» был зрелищным, в меру смешным и новаторским фильмом, изменившим наши представления о том, на что способна супергероика. Продолжение приключений Верховного чародея киновселенной Marvel давно напрашивалось на экраны. И хотя жаль, что над сиквелом работал не постановщик первой части Скотт Дерриксон, у которого случились творческие разногласия с Кевином Файги, фигура Сэма Рэйми выглядит весьма интригующе.

Рэйми снял немало культовых фильмов, а с его «Человека-паука» пошла современная мода на супергероев. Рэйми не возвращался к супергероике со времён «Врага в отражении», и очень любопытно, что у него получится сделать с доктором Стрэнджем. Судя по комментариям Кевина Файги, нас может ждать первый ярко выраженный ужастик в MCU. А все мы прекрасно знаем, какие ужастики получаются у Рэйми — зрелищные, кровавые, не то чтобы страшные, а скорее безумные. В самый раз для фильма с названием «Мультивселенная безумия».

Чёрная пантера: Ваканда навеки

Кто? Режиссёр: Райан Куглер. В главных ролях: Летишиа Райт, Лупита Нионго, Данай Гурира.

Премьера в России: 10 ноября.

Что? Продолжение одного из самых успешных фильмов Marvel, снятое уже после смерти исполнителя главной роли.

О чём? Т’Чалла надеялся стать достойным вождем Ваканды и вести страну в светлое будущее, но после неожиданной смерти Чёрной пантеры Ваканда должна научиться обходиться без него. Или теперь бремя правления ляжет на другие плечи?

Чего ждём? Сиквел «Чёрной пантеры» планировался ещё с того момента, как фильм стал хитом. Кевин Файги рассказывал, что у него есть куча историй о Чёрной пантере, и он ждёт возможности поделиться ими со зрителями. Режиссёр первого фильма Райан Куглер разделял оптимизм Файги и говорил, что в следующих фильмах хотел бы показать развитие Т’Чаллы как короля, ведь, по сути, его правление только началось.

Из-за того, что график выхода новых фильмов от Marvel был расписан на несколько лет вперёд, Куглер мог позволить себе не спешить со сценарием. В итоге съёмки должны были начаться в марте 2021 года. Однако в августе 2020 года умер исполнитель главной роли — Чедвик Боузман. Актёр никому не рассказывал о болезни, рассчитывал справиться с ней и готовился вернуться к роли Чёрной пантеры. Его кончина стала полным шоком для создателей.

В итоге Файги сказал, что Marvel не станет создавать цифрового двойника Боузмана или менять его на кого-то другого. Вместо этого продолжение будет посвящено миру и персонажам «Чёрной пантеры» — таким образом студия хочет почтить память актёра. Какой фильм из этого выйдет, мы пока можем только гадать, поскольку сюжет картины держится в строжайшем секрете.

И не только

Морбиус

Кто? Режиссёр: Даниэль Эспиноза. В главных ролях: Джаред Лето, Мэтт Смит, Джаред Харрис.

Премьера в России: 20 января 2022 года.

Что? Очередная попытка студии Sony построить киновселенную вокруг врагов Человека-паука.

О чём? Пытаясь исцелиться от редкого заболевания крови, доктор Майкл Морбиус пробует экспериментальное лекарство, которое превращает его в вампира.

Чего ждём? Фильм, будто попавший в наше время из 1990-х. Sony обещает увязать воедино разрозненные части вселенной Человека-паука, но в случае неудачи «Морбиус» рискует похоронить все надежды компании выехать на врагах самого дружелюбного в мире соседа. Ведь теперь в объективе не обаяшка Веном, не колоритный Вуди Харрельсон, а унылый вампир Морбиус — третьестепенный злодей, при упоминании которого даже фанаты вселенной чешут затылки и переспрашивают: «Кто?». «Морбиус» должен был выйти ещё в июле 2020 года, но из-за многочисленных переносов переехал аж на полтора года вперёд.

Соник в кино 2

Кто? Режиссёр: Джефф Фаулер. В главных ролях: Бен Шварц, Джеймс Марсден, Идрис Эльба и Джим Керри.

Премьера в России: 31 марта.

Что? Продолжение одного из самых кассовых фильмов 2020 года. Ещё больше экшена, Джима Керри, а также Тейлз и Наклз на вторых ролях.

О чём? Соник стремится доказать, что у него есть все задатки настоящего героя. И случай не заставляет себя ждать: вскоре Доктор Роботник предпринимает новую попытку завоевать мир. На этот раз ему помогает загадочный и могущественный напарник по имени Наклз. Заручившись помощью лисёнка Тейлза, Соник отправляется спасать мир…

Чего ждём? Идриса Эльбу в роли ехидны Наклза, Джима Керри в образе неимоверно усатого Доктора Роботника и, разумеется, новых приключений самого быстрого синего ежа во Вселенной. А ещё искромётного юмора, головокружительного экшена и очаровательной атмосферы, которые и превратили первую часть в один из самых кассовых фильмов 2020 года.

Самаритянин

Кто? Режиссёр: Джулиус Эвери. В главных ролях: Сильвестр Сталлоне, Пилу Асбек и Джавон «Уонна» Уолтон.

Премьера в мире: 26 августа.

Что? Оригинальный супергеройский боевик с Сильвестром Сталлоне в главной роли.

О чём? Когда-то давно супергерой Самаритянин одолел главного городского суперзлодея в кровопролитной битве, оставившей половину города в руинах. Вскоре после этого герой загадочно исчез. Тридцать лет спустя простой школьник заводит дружбу со стариком и начинает подозревать, что его новый знакомый и есть тот самый Самаритянин. Мальчик пытается убедить старика снова надеть супергеройский костюм, выбраться из изгнания и бросить вызов надвигающейся угрозе. Но, возможно, истина ещё мрачнее!

Чего ждём? Мрачную и реалистичную деконструкцию супергеройского жанра с Сильвестром Сталлоне в главной роли. Представьте «Логана» или «Звёздный свет» Марка Миллара, только с сюжетным поворотом в стиле раннего Шьямалана времён «Неуязвимого».

«Самаритянин» основан на малоизвестном одноимённом комиксе Браги Ф. Шута-младшего и Марка-Оливера Фриска. Студия MGM приобрела права на сценарий в результате напряжённого аукциона и, по всей видимости, уверена в успехе фильма. Будет любопытно взглянуть на Сталлоне, который всю карьеру играл крутых героев боевиков, но только на склоне лет воплотит именно классического супергероя.