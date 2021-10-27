«Тёмный пробуждается»: полноценный трейлер «Колеса Времени»

Amazon выпустил полноценный трейлер «Колеса Времени» — экранизации одноимённого фэнтезийного эпоса Роберта Джордана.

Новый ролик наконец-то выглядит под стать первоисточнику — масштабно и зрелищно. Зрителей вновь вводят в курс дела, в центре повествования — Морейн Дамодред (Розамунд Пайк), которая отправляется на поиски Возрождённого Дракона.

Трое героев — парни Ранд, Перрин и Мэт из деревеньки Двуречье — узнают, что на их след напал Тёмный и его приспешники, и потому они как можно скорее покидают родной дом. В путешествии к ним примыкает ещё несколько спутников, среди которых — Морейн из ордена Айз Седай. Она хочет сопроводить героев в безопасное место — Тар Валон. Морейн уверена, что она нашла так называемого Возрождённого Дракона, который способен спасти или уничтожить мир.

Шоураннером выступает Рейф Джадкинс («Агенты „Щ.И.Т.“»), сценарии написали Дэйв Хилл («Игра престолов»), Аманда Кейт Шуман («Черный список»), Майк и Пол Кларксоны («Тёмные начала», «Поток»), Жюстин Юэль Гилмер ( «Сотня») и Селин Сонг (театральный драматург). Команду консультирует писатель Брендон Сандерсон, который закончил последние три книги цикла.

В работе также находятся фильмы-приквелы, которые называются «Эпоха легенд». Согласно синопсису, её действие развернётся за тысячелетия до действия саги. Трилогия покажет «футуристическую утопию», которую поддерживает Единая Сила.

А сериал Amazon стартует 19 ноября. Команда уже снимает второй сезон.