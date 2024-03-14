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    У Disney пока нет в планах «Капитан Марвел 3» и «Человека-муравья 4»

    14 марта 2024
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    14.03.2024
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    У Disney пока нет в планах «Капитан Марвел 3» и «Человека-муравья 4»

    Инсайдер Дэниел Рихтман подтвердил, что Disney взялась за новую стратегию с упором на качество, а не количество контента.

    Так, корпорация пока не будет браться за «Капитан Марвел 3», «Человека-муравья 4» и «Вечных 2», потому что последние проекты получили негативные отзывы от зрителей и критиков.

    Disney сейчас хочет сосредоточиться на своих хитах, чтобы вернуть доверие зрителей и не жертвовать качеством фильмов.

    Ранее глава компании Боб Айгер отметил, что аудитория не устала от супергеройских фильмов, ей просто нужны хорошие картины.

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     Дмитрий Кинский |  07.03.2024 |  1514

    Disney работает над улучшением своего контента.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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