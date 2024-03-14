У Disney пока нет в планах «Капитан Марвел 3» и «Человека-муравья 4»

Инсайдер Дэниел Рихтман подтвердил, что Disney взялась за новую стратегию с упором на качество, а не количество контента.
Так, корпорация пока не будет браться за «Капитан Марвел 3», «Человека-муравья 4» и «Вечных 2», потому что последние проекты получили негативные отзывы от зрителей и критиков.
Disney сейчас хочет сосредоточиться на своих хитах, чтобы вернуть доверие зрителей и не жертвовать качеством фильмов.
Ранее глава компании Боб Айгер отметил, что аудитория не устала от супергеройских фильмов, ей просто нужны хорошие картины.
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Дмитрий Кинский | 07.03.2024 | 1514
Disney работает над улучшением своего контента.
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