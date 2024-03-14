У Disney пока нет в планах «Капитан Марвел 3» и «Человека-муравья 4»

Инсайдер Дэниел Рихтман подтвердил, что Disney взялась за новую стратегию с упором на качество, а не количество контента.

Так, корпорация пока не будет браться за «Капитан Марвел 3», «Человека-муравья 4» и «Вечных 2», потому что последние проекты получили негативные отзывы от зрителей и критиков.

Disney сейчас хочет сосредоточиться на своих хитах, чтобы вернуть доверие зрителей и не жертвовать качеством фильмов.

Ранее глава компании Боб Айгер отметил, что аудитория не устала от супергеройских фильмов, ей просто нужны хорошие картины.