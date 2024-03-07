Глава Disney: зрители не устали от кинокомиксов, они хотят хороших фильмов

Глава Disney Боб Айгер не согласился с популярным в киноиндустрии мнением, что аудитория устала от супергеройских блокбастеров.
По его словам, кинокомиксы все еще актуальны, просто зрители хотят хорошие фильмы, на которые они могли бы прийти в кинотеатр.
Мы лидировали по сборам семь лет кряду, это не случайность. Это была комбинация наших франшиз и правильного подхода к производству — как со стороны руководства, так и авторов.
Айгер хочет вернуться к такому подходу: проводить много времени с авторами, смотреть фильмы, делать подробные заметки и так далее.
Также компания уже отменила несколько проектов, в которые больше не верила. Это было необходимо, чтобы сфокусироваться на более качественном контенте.
Когда мы говорим об улучшении наших фильмов, приходится убивать то, во что мы больше не верим. А это непросто в кинобизнесе. Если вы что-то начали, то на это уходят деньги. Плюс, это отношения с сотрудниками и творческой командой. Это непросто. Но приходится принимать трудные решения.