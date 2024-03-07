Глава Disney: зрители не устали от кинокомиксов, они хотят хороших фильмов

Глава Disney Боб Айгер не согласился с популярным в киноиндустрии мнением, что аудитория устала от супергеройских блокбастеров.

По его словам, кинокомиксы все еще актуальны, просто зрители хотят хорошие фильмы, на которые они могли бы прийти в кинотеатр.

Мы лидировали по сборам семь лет кряду, это не случайность. Это была комбинация наших франшиз и правильного подхода к производству — как со стороны руководства, так и авторов.

Айгер хочет вернуться к такому подходу: проводить много времени с авторами, смотреть фильмы, делать подробные заметки и так далее.

Также компания уже отменила несколько проектов, в которые больше не верила. Это было необходимо, чтобы сфокусироваться на более качественном контенте.