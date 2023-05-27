У «Дома дракона» будет не меньше четырех сезонов

Deadline разузнал детали производства сериалов HBO по «Игре Престолов», часть из которых встала на паузу из-за забастовки сценаристов США. О работе над проектами HBO рассказала Франческа Орси, топ-менеджер компании.

Второй сезон «Дома дракона», премьера которого намечена на лето 2024 года, сейчас на этапе съёмок в Великобритании. Руководство HBO изначально планировало четыре сезона в сериале, но это пока не окончательное решение. Шоураннер Райан Кондал и писатель Джордж Мартин соберутся для обсуждения планов на шоу уже после забастовки сценаристов США. По словам Франчески Орси,

Изначально они [шоураннер Райан Кондал и писатель Джордж Мартин] планировали встретиться до забастовки, чтобы решить, в какой момент закончить сериал. Хватит четырёх сезонов? На данном этапе мне уже кажется, что будет не меньше четырех. Может и больше. Посмотрим.

Франческа Орси также рассказала о судьбе сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой Рыцарь», спин-оффа «Игры Престолов» о Дунке и Эгге. В нём запланировано три сезона, которые собираются выпускать с промежутком примерно в год. В сериале не будет драконов, для которых необходимо много графики, поэтому производство должно занять меньше времени. Сейчас HBO приостановил разработку шоу на фоне всё той же забастовки.

Другие спин-оффы «Игры престолов», включая сериал о Джоне Сноу, находятся на ранних этапах написания сценария. Им пока что не дали зелёный свет.