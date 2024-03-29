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    Уха-ха-ха-хаха! Первый тизер фильма «Дятел Вуди отправляется в лагерь»

    29 марта 2024
    Фото аватара
    29.03.2024
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    Уха-ха-ха-хаха! Первый тизер фильма «Дятел Вуди отправляется в лагерь»

    Netflix опубликовал первый тизер-трейлер лайв-экшен фильма «Дятел Вуди отправляется в лагерь».

    По сюжету дятла Вуди выгоняют из леса, после чего он находит пристанище в лагере Ву-Ху. Правда, из-за инспектора его могут закрыть, поэтому герою нужно спасти новый дом.

    За постановку отвечает Джонатан А. Розенбаум, приложивший руку к «Жизни Харли». А главные роли исполнили Хлоя Де Лос Сантос, Кершон Теодор, Саванна Ла Рэйн и Энтони Крэйг.

    Премьера состоится 12 апреля.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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