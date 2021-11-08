В 2022 году выйдет спешл «Хильды», а после — третий сезон

Меган Фергюсон и Энди Койл, работавшие над «Хильдой», в одном из интервью рассказали, что Netflix работает над продолжением мультсериала.

Во-первых, в 2022 году выйдет 85-минутный спешл с подзаголовком «Горный король», в основу которого ляжет шестой том комикса Люка Пирсона.

Во-вторых, в работе находится третий сезон. Правда, подробностей о нем нет. Неизвестно даже, когда он выйдет — рассчитываем на конец 2022-го или начало 2023-го.

Напомним, в центре сюжета мультика — любознательная девочка Хильда, которая постоянно находит себе приключения и натыкается на фантастических существ вроде троллей и великанов.