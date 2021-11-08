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    Новости

    В 2022 году выйдет спешл «Хильды», а после — третий сезон

    8 ноября 2021
    08.11.2021
    44
    0 минут на чтение
    В 2022 году выйдет спешл «Хильды», а после — третий сезон

    Меган Фергюсон и Энди Койл, работавшие над «Хильдой», в одном из интервью рассказали, что Netflix работает над продолжением мультсериала.

    Во-первых, в 2022 году выйдет 85-минутный спешл с подзаголовком «Горный король», в основу которого ляжет шестой том комикса Люка Пирсона.

    Во-вторых, в работе находится третий сезон. Правда, подробностей о нем нет. Неизвестно даже, когда он выйдет — рассчитываем на конец 2022-го или начало 2023-го.

    Напомним, в центре сюжета мультика — любознательная девочка Хильда, которая постоянно находит себе приключения и натыкается на фантастических существ вроде троллей и великанов.

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