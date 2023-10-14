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    В игру Divine Ark открыта предрегистрация

    14 октября 2023
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    14.10.2023
    303
    1 минута на чтение
    В игру Divine Ark открыта предрегистрация 3

    На сайте разработчика Esprit Games официально открыта предварительная регистрация на мобильную action-MMORPG  Divine Ark.

    В анонсе игры создатели обещают проработанный фэнтезийный игровой мир и широкие возможности в настройке персонажа. Для каждого будет доступно множество вариантов внешности и нестандартные классы персонажей (например, «Гонец бездны», «Драконоборец» или «Медиум»), которые можно будет поменять в любой момент. Также в игре обещают кастомизацию оружия, обширные наборы скиллов и магических питомцев, которых можно будет создавать или призывать. Игра будет доступна в Gogle Play для Android.

    Переходите по ссылке, если готовы присоединиться к раскрытию тайны Божественного Ковчега.

    Кадры из игры:

    В игру Divine Ark открыта предрегистрация В игру Divine Ark открыта предрегистрация 1 В игру Divine Ark открыта предрегистрация 2






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