В игру Divine Ark открыта предрегистрация

На сайте разработчика Esprit Games официально открыта предварительная регистрация на мобильную action-MMORPG Divine Ark.
В анонсе игры создатели обещают проработанный фэнтезийный игровой мир и широкие возможности в настройке персонажа. Для каждого будет доступно множество вариантов внешности и нестандартные классы персонажей (например, «Гонец бездны», «Драконоборец» или «Медиум»), которые можно будет поменять в любой момент. Также в игре обещают кастомизацию оружия, обширные наборы скиллов и магических питомцев, которых можно будет создавать или призывать. Игра будет доступна в Gogle Play для Android.
Переходите по ссылке, если готовы присоединиться к раскрытию тайны Божественного Ковчега.
Кадры из игры:
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