В пятом «Индиане Джонсе» практически не будет графических эффектов

Режиссёр «Индианы Джонса 5» Джеймс Мэнголд дал интервью изданию Empire, в котором рассказал о съёмках финальной части франшизы.

Постановщик поделился, что старался не использовать графику, ставя в приоритет практические эффекты, как в первых фильмах серии. Мэнголд отказался от светодиодных стен The Volume ещё на подготовительных этапах производства. Такое решение кажется логичным после критики фильма «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» 2008 года за обилие и качество спецэффектов.

Чтобы создать атмосферу «полностью аутентичного путешествия», присущую предыдущим фильмам о Джонсе, съёмки пятой части проходили не только в США, а по всему миру. Приключения археолога снимали на Сицилии в Италии, в Марокко и Глазго (Шотландия). Режиссёр снял много натурных сцен, в которых также были задействованы реальные вертолеты, поезда, самолеты, машины и лошади.

Каждый вид транспорта, каждая страна… Мы сняли сцены, которые воссоздают действительно знаковые, масштабные события

Однако «Индиана Джонс 5» не станет фильмом полностью без компьютерной графики — было подтверждено, что для вступительной сцены Харрисон Форд будет омоложён с помощью технологии ILM.

Премьера намечена на 30 июня следующего года.