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    Новости

    В России за полгода закрылось 6% кинотеатров

    15 сентября 2022
    15.09.2022
    391
    2 минуты на чтение
    В России за полгода закрылось 6% кинотеатров

    Photo by Kilyan Sockalingum on Unsplash

    По данным «Коммерсанта», за полгода в стране закрылись 125 кинотеатров — 6% от общего числа. Гендиректор Comscore и член Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев уточняет, что речь именно про полное закрытие кинотеатров, а не о проценте неработающих кинозалов.

    Исаев предполагает, что к октябрю, когда выйдет ожидаемый российский блокбастер «Сердце пармы», могут вновь открыться четверть из них.

    В АВК дополняют, что многие кинотеатры «замораживают» отдельные залы по будням или выходным. В июле пик неработающих залов достиг 41%.

    Итогов сентября пока нет, но последние уик-энды оказались мёртвыми: не было ярких новинок, а люди, в особенности в регионах, экономят после больших затрат на подготовку детей к школе.

    Роман Исаев, член Ассоциации владельцев кинотеатро

    По данным ЕАИС, сборы кинотеатров за уик-энд 8–11 сентября составили 200 миллионов рублей — это вдвое меньше, чем годом ранее.

    В объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» тоже прокомментировали закрытие кинотеатров. Представители киносети говорят, что пока закрыли в Москве два кинотеатра, а некоторые залы не работают всю неделю — их задействуют по необходимости. В октябре владельцы киносети ждут рост посещаемости — в том числе за счёт «Сердца пармы».

    В «Каро» закрыли два кинотеатра, и якобы это планировалось «ещё до февраля». При этом законсервировано около 20% всех залов.

     «Коммерсантъ» отмечает, что самые пессимистичные прогнозы АВК, в которых говорили о закрытии половины всех кинотеатров, не оправдались.

    Дно по сборам, похоже, было пройдено в июле и в августе, сейчас рецессия прекратилась, хотя о росте говорить не приходится.

    Александр Нечаев, главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика»

    Нечаев считает, что некоторым кинотеатрам помог избежать закрытия пиратские версии голливудских блокбастеров.

    Он также уверен, что кинотеатры смогут рассчитывать на «Сердце пармы», но пока это единственный релиз осени с кассовым потенциалом более 500 миллионов рублей. А дальше кинотеатрам остаётся только дождаться «новогодней битвы».

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