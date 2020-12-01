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    Новости

    В Румынии нашли другой загадочный монолит. Он появился на прошлой неделе

    1 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    01.12.2020
    1249
    0 минут на чтение
    В Румынии нашли другой загадочный монолит. Он появился на прошлой неделе 1

    На прошлой неделе в Румынии нашли еще один загадочный монолит, а если конкретнее — на холме Батка Доамней в районе города Пьятра-Нямц.

    Обелиск появился рядом с археологической достопримечательностью, дакийской крепостью Петродава, построенной в период с 82 г. до н.э. по 106 г. н.э.

    Он появился в частной собственности, но мы до сих пор не знаем, кто его владелец. Он появился в охраняемой зоне на месте археологических раскопок.

    Также примечательно, что одна из его сторон обращена к горе Чахлэу, которая считается священной.

    В Румынии нашли другой загадочный монолит. Он появился на прошлой неделе 2

    Напомним, в конце прошлой неделе в Юте пропал оригинальный монолит. Местные власти отметили, что не причастны к его исчезновению. Судя по аэрофотоснимкам, он там стоял несколько лет.

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     Кот-император |  24.11.2020

    Он высотой почти три метра.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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