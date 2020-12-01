В Румынии нашли другой загадочный монолит. Он появился на прошлой неделе

На прошлой неделе в Румынии нашли еще один загадочный монолит, а если конкретнее — на холме Батка Доамней в районе города Пьятра-Нямц.

Обелиск появился рядом с археологической достопримечательностью, дакийской крепостью Петродава, построенной в период с 82 г. до н.э. по 106 г. н.э.

Он появился в частной собственности, но мы до сих пор не знаем, кто его владелец. Он появился в охраняемой зоне на месте археологических раскопок.

Также примечательно, что одна из его сторон обращена к горе Чахлэу, которая считается священной.

Напомним, в конце прошлой неделе в Юте пропал оригинальный монолит. Местные власти отметили, что не причастны к его исчезновению. Судя по аэрофотоснимкам, он там стоял несколько лет.