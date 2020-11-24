    3
    Новости

    В штате Юта заметили загадочный металлический монолит

    24 ноября 2020
    Кот-император
    24.11.2020
    2364
    1 минута на чтение

    Сотрудники отдела Юты по общественной безопасности во время облёта на вертолёте обнаружили в красных скалах загадочный монолит. На странный артефакт команда обратила внимание, когда пересчитывала с неба снежных баранов.

    На место прибыл дорожный патруль и сделал несколько фотографий.

    По оценкам очевидцев, монолит в высоту около трёх метров. Он выполнен из какого-то металла, что позволяет выделяться на фоне скал.

    Пилот вертолёта Брет Хатчингс во время интервью местному новостному каналу KSLTV рассказал, что «это самая странная вещь, которую я когда-либо видел за все годы облётов».

    Монолит заметил один из биологов, когда мы летели прямо над этой штукой. «Погоди, погоди, поверни вон туда». И я такой «Чего?». И он такой: «Вон там находится эта штука, мы должны подлететь посмотреть на неё».

    По словам Хатчингса, объект выглядит специально установленным, а не упавшим с неба.

    Предполагаю, что это какой-то художник или какой-нибудь большой фанат фильма «2001: Космическая одиссея».

    Схожести с фильмом придали фотографии сотрудников в форме, которые попытались изучить объект:

    https://twitter.com/AnonCalif/status/1331133799430647813

    https://twitter.com/CultureCrave/status/1331072644192473090

    Меж тем на Reddit попытались высчитать координаты как самого монолита, так и антипода — вдруг там будет продолжение этой оси!

    • Moab, Utah — 38.573810, -109.546215 (38° 34′ 25.7″ N, 109° 32′ 46.4″ W)
    • Antipodean Point — -38.573810, 70.453785 (38° 34′ 25.7″ S, 70° 27′ 13.6″ E)
    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    King's Bounty 2 не стратегия, а RPG с пошаговыми боями. И это хорошо 6
    0
    3535
    King’s Bounty 2 не стратегия, а RPG с пошаговыми боями. И это хорошо

    King’s Bounty 2 куда ближе к Fable, чем к «Героям Меча и Магии»

    Пётр Бормор «Практика»
    0
    16205
    Пётр Бормор «Практика»

    «Мы прибыли для того, чтобы выжечь половину территорий, уничтожить все крупные населённые пункты, перебить всех мужчин, изнасиловать всех женщин и угнать в рабство детей».

    «Моё сердце навсегда принадлежит Warсraft»: беседа с Кристи Голден
    0
    57787
    «Моё сердце навсегда принадлежит Warсraft»: беседа с Кристи Голден

    Писательница и сценарист Blizzard, создавшая множество историй по Warcraft, StarСraft, Star Wars, Ravenloft, рассказывает, каково работать над чужими вселенными и культовыми персонажами.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2020-го
    0
    74650
    Вадим Панов «Аркада. Эпизод третий. maNika»

    Неужели у человечества более не осталось надежды?

    Ghostrunner — другая польская киберпанк-игра 2020 года 1
    0
    120763
    Ghostrunner — другая польская киберпанк-игра 2020 года

    Молекулярная катана делает «вжух»!

    Пётр Бормор «Салочки»
    0
    347383
    Пётр Бормор «Салочки»

    «Подумать только, ну кто бы догадался использовать лазер как оружие?»

    Дизайн будущего. Как будет выглядеть 19
    0
    195429
    Дизайн будущего: природные формы и фракталы. Как будет выглядеть мир уже скоро

    Все знают, что необычный и приятный глазу дизайн продаётся лучше, чем функциональность. Но красота — расплывчатое и изменчивое понятие. Какой она будет через десять, двадцать и более лет?

    Сериал «Потерянная комната»: забытый предтеча SCP Foundation 1
    0
    193335
    Сериал «Потерянная комната»: забытый предтеча SCP Foundation

    Сериал о паранормальных предметах и охотниках за ними, который вы вряд ли смотрели.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить