В штате Юта заметили загадочный металлический монолит

Сотрудники отдела Юты по общественной безопасности во время облёта на вертолёте обнаружили в красных скалах загадочный монолит. На странный артефакт команда обратила внимание, когда пересчитывала с неба снежных баранов.
На место прибыл дорожный патруль и сделал несколько фотографий.
По оценкам очевидцев, монолит в высоту около трёх метров. Он выполнен из какого-то металла, что позволяет выделяться на фоне скал.
Пилот вертолёта Брет Хатчингс во время интервью местному новостному каналу KSLTV рассказал, что «это самая странная вещь, которую я когда-либо видел за все годы облётов».
Монолит заметил один из биологов, когда мы летели прямо над этой штукой. «Погоди, погоди, поверни вон туда». И я такой «Чего?». И он такой: «Вон там находится эта штука, мы должны подлететь посмотреть на неё».
The @UtahDPS helicopter was assisting the @UtahDWR in counting bighorn sheep in remote southern Utah Wednesday when the crew encountered something entirely 'out of this world'…@KSL5TV #KSLTV #Utah
Photojournalist: @Photog_Steve5 pic.twitter.com/f8P0fayDIS
— Andrew Adams (@AndrewAdamsKSL) November 21, 2020
По словам Хатчингса, объект выглядит специально установленным, а не упавшим с неба.
Предполагаю, что это какой-то художник или какой-нибудь большой фанат фильма «2001: Космическая одиссея».
Схожести с фильмом придали фотографии сотрудников в форме, которые попытались изучить объект:
https://twitter.com/AnonCalif/status/1331133799430647813
https://twitter.com/CultureCrave/status/1331072644192473090
Меж тем на Reddit попытались высчитать координаты как самого монолита, так и антипода — вдруг там будет продолжение этой оси!
- Moab, Utah — 38.573810, -109.546215 (38° 34′ 25.7″ N, 109° 32′ 46.4″ W)
- Antipodean Point — -38.573810, 70.453785 (38° 34′ 25.7″ S, 70° 27′ 13.6″ E)
Подпишитесь на журнал!
-
-
Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.