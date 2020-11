В штате Юта заметили загадочный металлический монолит

Сотрудники отдела Юты по общественной безопасности во время облёта на вертолёте обнаружили в красных скалах загадочный монолит. На странный артефакт команда обратила внимание, когда пересчитывала с неба снежных баранов.

На место прибыл дорожный патруль и сделал несколько фотографий.

По оценкам очевидцев, монолит в высоту около трёх метров. Он выполнен из какого-то металла, что позволяет выделяться на фоне скал.

Пилот вертолёта Брет Хатчингс во время интервью местному новостному каналу KSLTV рассказал, что «это самая странная вещь, которую я когда-либо видел за все годы облётов».

The @UtahDPS helicopter was assisting the @UtahDWR in counting bighorn sheep in remote southern Utah Wednesday when the crew encountered something entirely 'out of this world'…@KSL5TV #KSLTV #Utah

Photojournalist: @Photog_Steve5 pic.twitter.com/f8P0fayDIS

— Andrew Adams (@AndrewAdamsKSL) November 21, 2020