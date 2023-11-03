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    «В тебе столько ярости» — первый трейлер «Эхо» от Marvel

    3 ноября 2023
    Фото аватара
    03.11.2023
    723
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    «В тебе столько ярости» — первый трейлер «Эхо» от Marvel

    Disney представила первый трейлер сериала нового сериала в киновселенной Marvel — «Эхо».

    В центре сюжета будет племянница Кингпина. Это будет своего рода продолжение «Соколиного глаза» и приквел «Сорвиголовы: Рожденный заново».

    Главные роли исполнят Алаква Кокс и Винсент Д’Онофрио. Также в сериале должен появиться Чарли Кокс.

    Премьера состоится 10 января 2024 года в Disney+ и Hulu.

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