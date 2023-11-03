«В тебе столько ярости» — первый трейлер «Эхо» от Marvel

Disney представила первый трейлер сериала нового сериала в киновселенной Marvel — «Эхо».

В центре сюжета будет племянница Кингпина. Это будет своего рода продолжение «Соколиного глаза» и приквел «Сорвиголовы: Рожденный заново».

Главные роли исполнят Алаква Кокс и Винсент Д’Онофрио. Также в сериале должен появиться Чарли Кокс.

Премьера состоится 10 января 2024 года в Disney+ и Hulu.