«В тебе столько ярости» — первый трейлер «Эхо» от Marvel

Disney представила первый трейлер сериала нового сериала в киновселенной Marvel — «Эхо».
В центре сюжета будет племянница Кингпина. Это будет своего рода продолжение «Соколиного глаза» и приквел «Сорвиголовы: Рожденный заново».
Главные роли исполнят Алаква Кокс и Винсент Д’Онофрио. Также в сериале должен появиться Чарли Кокс.
Премьера состоится 10 января 2024 года в Disney+ и Hulu.
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