Видео: настольные игры для Хэллоуина

Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором Семен Пыхтеев рассказал о настольных играх для празднования Хэллоуина.
В видео попали быстрая карточная игра «Вечеринка Дракулы», комплексная «Ярость Дракулы», новинка «Братство волка» и не только.
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