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    Видео: новости настолок Hobby World за лето 2022-го

    12 августа 2022
    12.08.2022
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    Наши коллеги из Hobby World опубликовали свежий дайджест настольных игр, выпущенных компанией за лето 2022-го. В список вошли как мировые хиты, так и студийные игры собственной разработки.

    Что нового в списке?

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