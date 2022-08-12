Видео: новости настолок Hobby World за лето 2022-го

Наши коллеги из Hobby World опубликовали свежий дайджест настольных игр, выпущенных компанией за лето 2022-го. В список вошли как мировые хиты, так и студийные игры собственной разработки.
Что нового в списке?
- Descent. Сказания тьмы
- А.Д.Е.Л.Ь
- Смертельные материалы. Амнезия
- Ужас Аркхэма. Карточная игра. На краю земли. Сыщики
- Я не робот
- Остров духов. Гиблый край
- Зомбицид. Вашингтон. Округ зомбия
- Детективные истории: Последний рейс Гаттардо
- Объяснярий
- Манчкин. Вкусняшки
- Pathfinder. Настольная ролевая игра. Вторая редакция. Бестиарий
- Зов Ктулху. Набор Хранителя
- Книги-игры: Зов Ктулху
- Восходящее солнце (перепечатка)
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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