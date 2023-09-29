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    #конкурсы и премии

    Вот кто вошёл в международные номинанты фантастической премии «Новые горизонты»

    29 сентября 2023
    Фото аватара
    29.09.2023
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    #конкурсы и премии
    Вот кто вошёл в международные номинанты фантастической премии «Новые горизонты»

    Иллюстрация: обложка романа «Странные времена» К. К. Макдоннелла

    Организаторы литературной премии «Новые горизонты» опубликовали номинационный список зарубежной фантастики. Это первый раз, когда «Новые горизонты» обращаются к иностранной фантастике. Цель — продемонстрировать и среди зарубежных авторов, представленных на рынке в России, тех, чьи произведения претендуют на статус «лучшего произведения фантастического жанра, оригинального по тематике, образам и стилю».

    Своих номинантов выбирали ведущие российские издательства и импринты, которые занимаются публикацией иностранной литературы.

    Условие включения произведения в номинационный список – соответствие целям и задачам, духу и букве премии «Новые Горизонты». Единственное ограничение – публикация на языке оригинала не ранее 2018 года.

    В международную номинацию «Новых Горизонтов» вошли произведения, написанные на английском, болгарском, французском и финском языках. Многие из них отмечены национальными и международными книжными премиями, среди которых жанровая «большая тройка» Locus, Hugo и Nebula, финская премия «Звезда фэнтези» и общелитературные награды: Большая премия Французской академии и Международная Букеровская премия.

    Вот кто вошёл в список:

    Отрадно (и закономерно тоже), что список произведений в международной номинации также разнообразен. В нем соседствуют классик киберпанка и авторы, популярные у молодежной аудитории, произведения, отмеченные жанровыми наградами, и лауреаты престижных общелитературных премии, среди которых и Международная Букеровская.

    Для «Новых Горизонтов» важно взаимодействие с читателями, поэтому в новой номинации к традиционным для премии механикам мы добавили и проведение читательского голосования.

    Сергей Шикарев, сооснователь премии

    Кто в жюри?

    • Председатель: Андрей Василевский, главный редактор журнала «Новый мир»
    • Вадим Нестеров, писатель, журналист и литературный критик
    • Константин Мильчин, критик
    • Максим Мамлыга, книжный обозреватель (журнал «Правила жизни», магазин «Подписные издания») и главный редактор медиа «Билли»
    • Александр Лукашин, критик, деятель фэндома, автор «Энциклопедии фантастики», создатель сайта «Экстелопедия НФ и фэнтези»
    • Алексей Сальников, писатель, лауреат премии «Новые Горизонты» за роман «Оккультрегер»

    Читательское голосование пройдет на сайте партнера Премии – книжного рекомендательного сервиса LiveLib. Начало голосования – 16 октября.

    Фантастическая литературная премия «Новые Горизонты» была основана в 2013 году критиками Василием Владимирским и Сергеем Шикаревым. Цель премии — отметить тексты и поощрить авторов, которые расширяют границы жанра и исследуют территории за пределами традиционных литературных полей.

    Победителями и номинантами премии становились такие писатели, как Дарья Бобылева, Эдуард Веркин, Рагим Джафаров, Алексей Иванов, Шамиль Идиатуллин, Андрей Лях, Алексей Сальников, Виктор Пелевин, Владимир Покровский и многие другие.

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