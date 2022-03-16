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    #городское фэнтези #юмористическое фэнтези

    К. К. Макдоннелл «Странные времена». Юмор в английском стиле

    16 марта 2022
    16.03.2022
    22966
    3 минуты на чтение
    #городское фэнтези #юмористическое фэнтези

    После развода с богатым мужем-изменщиком Ханна окунается в совершенно не знакомую ей жизнь. Теперь ей нужно снимать квартиру, покупать продукты в супермаркете и устраиваться на работу. Особенно непросто у Ханны с последним, ведь её резюме заканчивается на строчке о поступлении в университет. Не имея других вариантов, она вынуждена согласиться на должность помощника редактора в захудалой газетёнке, публикующей новости о «мистическом и невероятном», а точнее — откровенную чушь вроде «Лох-несское чудовище — отец моего ребёнка»…

    К.К. Макдоннелл «Странные времена»

    C. K. McDonnell
    The Stranger Times
    Роман
    Жанр: городское юмористическое фэнтези
    Выход оригинала: 2021
    Художник: Я. Паламарчук
    Переводчик: О. Бурдова
    Издательство: «Манн, Иванов и Фербер», 2022
    Серия: «Фэнтези МИФ»
    Возрастной рейтинг: 16+
    416 с., 5000 экз.
    «Странные времена», часть 1
    Похоже на:
    Бен Ааронович «Реки Лондона»
    Терри Пратчетт «Благие знамения»

    Ирландский стендап-комик Куив Макдоннелл, уже зарекомендовавший себя в литературе как автор ироничных детективов «Дублинской серии», с лёгкостью продемонстрировал, что и жанр городского фэнтези ему по плечу. Британские критики не зря называют его преемником Терри Пратчетта, ведь «Странные времена» насквозь пронизаны искромётным юмором, начиная с выбора места действия и заканчивая диалогами.

    Да и герои книги невероятно колоритны, притом отличаются друг от друга настолько, насколько это вообще возможно. Даже проходные персонажи, которые упоминаются в истории от силы пару раз, выписаны с поразительной детальностью. А уж персонал редакции, куда устраивается Ханна, и вовсе плеяда очень харизматичных личностей. Немного чудики, немного параноики, и каждый хранит какой-то секрет. Коллеги Ханны чувствуют себя комфортно на своих местах и заботятся друг о друге, хоть и в своеобразном саркастическом ключе. Причём на первый взгляд они друг другу совершенно не подходят, у каждого из них свои (немалые!) недостатки. Но каким-то поистине мистическим образом они работают слаженно и даже дружно, а их причуды на удивление гармонично переплетаются.

    В наши дни, когда толерантность возведена на пьедестал и доведена до абсурда, уже набил оскомину тот факт, что ни один современный сюжет не обходится без представителей меньшинств. Поэтому поначалу вызывают настороженность описания циника-алкоголика, гея-азиата, набожной чернокожей секретарши и бунтующего зеленоволосого подростка. Не хватает только человека с инвалидностью, но и такой нет-нет да и промелькнёт на страницах. Но чем дальше вчитываешься в текст, тем понятнее становится задумка автора. Такие и только такие персонажи должны быть в книге, полной социальной и даже политической сатиры. Макдоннелл от души высмеивает навязанную политкорректность и неестественно вежливые реверансы, раз за разом подчёркивая, что за фасадом толерантности по-прежнему находятся люди консервативных (иногда даже чересчур) ценностей. Ирония автора виртуозно балансирует на грани непочтительности, но по большей части кристально корректна, хотя от этого не становится менее смешно.

    Кроме того, хочется отдельно отметить креативную подачу информации, которая делает чтение ещё более увлекательным. Например, между главами вставлены газетные выдержки о таинственных происшествиях. Завершается же история, как это принято, благодарностями, вот только остроумный ирландец составил их в формате некролога. А чтобы скрасить читателям ожидание следующей части, автор создал одноимённые подкаст и сайт — на последнем, подписавшись на рассылку новостей, можно получить сборник коротких рассказов, связанных с основными героями.

    Итог: отличная история на стыке фантастического и детективного жанров, приправленная злободневным юмором и выдержанная в чисто английском стиле.

    О книге

    «Макдоннелл вкладывает шутки в каждый слой своего текста: в изложение событий, описание, диалог,— и они всегда продвигают, а не тормозят повествование, что важный показатель для автора юмористического жанра. <…> В его истории также присутствует приятно щекочущее нервы ощущение жуткого — тёмные силы не только разговаривают, но и злодействуют. <…> Читать „Странные времена“— настоящее удовольствие, от первой страницы до последней».

    Сара Дитум, литературный обозреватель The Times

    Размещенное на сайте объявление о работе было, мягко говоря, эксцентричным. Оно гласило: «Печатное издание ищет человеческое существо, которое находится на грани отчаяния и обладает достаточным интеллектом, чтобы грамотно составлять предложения».

    — Какая прелесть, — ядовито бросил Бэнкрофт. — Поражаюсь, как это вы все считаете, что на подобные глупости есть время. Позвольте напомнить: вы все пропустили совещание в пятницу!

    — Я сидел в тюрьме, — робко подняв руку, сообщил Окс.

    — А я лежала в больнице.

    — И я.

    — А меня похитил маньяк-убийца.

    — Ну да, ну да, — фыркнул Бэнкрофт. — Отговорки всегда найдутся. Но это не отменяет того факта, что этот оплот некомпетентности, по недоразумению именуемый газетой, в пятницу должен выпустить новый номер.

    К.К. Макдоннелл «Странные времена»
    К. К. Макдоннелл «Странные времена»
    Стоит ли читать?
    Поклонникам стиля Пратчетта и городского фэнтези — определенно.
    Удачно
    отличный баланс юмора и мрачности
    социальная и политическая сатира
    детально проработанные персонажи
    Неудачно
    начало немного затянуто
    9
    Отлично
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