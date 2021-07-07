Комикс «Территория приключений» (Adventure Zone): уморительное фэнтези по мотивам D&D

Воин-человек Магнус, эльф-маг Таако и дварф-клирик Мерл соглашаются на непыльную работенку — доставить телегу с шахтёрским оборудованием кузену Мерла, дварфу Богарду. Приключение первого уровня на пять минут — что может пойти не так? Конечно же, абсолютно всё. Друзей ждут пещеры, полные агрессивных гоблинов, древние артефакты, оружие Судного дня и цели гораздо более грандиозные, чем они могли себе представить.

Жанр: юмористическое фэнтези, пародия

Сценарист, художник: Клинт Макэлрой, Гриффин Макэлрой, Джастин Макэлрой, Трэвис Макэлрой, Кэри Питч

Издатель в России: Hobby World

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Всем, кто хотя бы раз играл в D&D или другую настольную ролевую игру в более-менее постоянной компании, знакома ни с чем не сравнимая радость совместного творчества. Какие невероятные ситуации складываются в процессе боев и исследования локаций, какие гениальные шутки рождаются у героев! Участникам кажется (зачастую справедливо), что их игра достойна стать книгой. Или комиксом.

Так подумали и члены семьи Макэлрой. В 2014 году братья Гриффин, Джастин и Трэвис Макэлрои со своим отцом Клинтом начали выпуск подкаста «Территория приключений» (Adventure zone). По сути, семья, записывая разговоры, играла в стартовый набор пятой редакции D&D.

Основой первых выпусков стал готовый модуль «Затерянные копи Фандельвера», прилагающийся к редакции, а дальше приключение вышло из-под контроля и превратилось в огромную сагу. Отряд Макэлроев, состоящий из человека-воина Магнуса, эльфа-волшебника Таако и дварфа-жреца Мерла, направляемый мастером в лице Гриффина Макэлроя, зарабатывает очки опыта по сей день.

У «Территории приключений» четыре сезона, полторы сотни эпизодов, миллионы слушателей и свой фэндом. Слава у подкаста абсолютно заслуженная — слушая остроумные комментарии Мастера, следя за героическими, веселыми и местами сумасбродными действиями игроков, ты будто сам играешь с Макэлроями за одним столом.

Приключение Магнуса, Тако и Мерла было настолько ярким и живым, что ему оказалось тесновато в аудиоформате. Поэтому художница Кэри Питч помогла ему превратиться в комикс. В 2018 году по мотивам первой арки «Территории приключений» вышел первый том комикс-адаптации под названием «Здесь могут водиться гоблины», а в 2021-м Hobby World начало издавать серию на русском.

Неспроста создавать комикс по «Территории приключений» поручили Кэри Питч — она рисовала фан-арты с героями чуть ли не с первых выпусков, а потом сотрудничала с Макэлроями, делая постеры и иллюстрации для оформления подкаста. Так что облик персонажей в комиксе самый каноничный. Благодаря несколько «мультяшному» стилю рисунка простоватый Магнус, нытик Мерл и проныра Таако получились очень харизматичными — некоторые кадры с особо удавшейся мимикой так и хочется растащить на стикеры и мемы.

Да и сам комикс обаятелен. Шутки, отсылки к поп-культуре и ироничное обыгрывание ролевых клише здесь встречаются каждые полстраницы. Любой настольщик узнает себя. Все мы хоть раз в жизни торговались и спорили с мастером, забывали, что у заклинаний ограничены ячейки, пытались «манчкинить»; почти у каждого был знакомый бард, достававший всю партию исполнением хитов 1980-х. А мастера наверняка узнают подземелье, состоящее из десятков пещер, и придуманного за секунду NPC по имени Барри Синеджинсовый, у которого на случай гибели оказывается очень похожий на него сын.

«Территория приключений» придётся по душе любителям настольных и компьютерных RPG, но у тех, кто с ними не знаком, возможно, вызовет вопросы. И не только из-за игровой терминологии. Местами юмор, как и случается во время игры в «своей» компании, кажется слишком «тусовочным». Нелегко будет и тем, кто совсем не интересуется американской популярной культурой последних десятилетий — герои и Мастер постоянно ссылаются на певцов и актеров, на фильмы и песни. Но все отсылки снабжены подробными комментариями переводчика.

Сейчас Макэлрои и Питч готовятся к выпуску уже четвёртой книги комиксов. Серию планируют целиком издать у нас — так что будем надеяться, что воин, клирик и маг останутся с нами надолго и вдохновят нас на собственные приключения.