«Благие знамения»: чего ждать от продолжения и ждать ли его вообще?

В прошлом году на BBC и Amazon вышла экранизация «Благих знамений» — обаятельной, абсурдной и лишь чуточку мрачной истории о том, как ангел и демон, побратавшись вопреки всему, пытаются предотвратить конец света. Сериал полюбился и критикам, и зрителям — не в последнюю очередь благодаря яркому актёрскому составу и увлекательному первоисточнику от Терри Пратчетта и Нила Геймана.

Сезон охватывает книгу целиком (и даже добавляет немало новых деталей), поэтому задумывался он как законченная самостоятельная история. Правда, уже вскоре после премьеры представители студии Amazon заявили, что будут очень рады новым историям во вселенной «Знамений» и что теперь всё зависит от Геймана. Сам писатель тогда ещё не был уверен, стоит ли работать над «Знамениями» дальше без Терри Пратчетта, который ушёл из жизни в 2015 году. Но с тех пор, видимо, он всё же утвердился в своем желании продолжить историю: на днях Гейман заявил, что сейчас снять новый сезон нет возможности из-за ситуации в мире, но написать ещё о совместных приключениях Кроули и Азирафаэля ему очень хотелось бы. В мае в честь юбилея романа даже вышел небольшой аудиорассказ, в котором Азирафаэль и Кроули беседуют по телефону, обсуждая свои карантинные будни.

Из слов Нила Геймана можно сделать вывод, что шансы на второй и даже на третий сезон действительно есть. Осталось только разобраться, возможно ли это в мире, только что пережившем глобальное потрясение, из-за которого в том числе переехало немало премьер и сорвалась не одна съёмка. Кроме того, у Геймана есть и другие творческие дела, так что ещё не факт, что у него будет время и возможность вернуться к работе над «Знамениями». Но раз уж у нас теперь есть реальные надежды на продолжение, давайте порассуждаем, нужно ли оно, и попробуем предсказать, чего можно от него ждать.

Осторожно, спойлеры! Внимание, в тексте раскрываются некоторые сюжетные повороты! Если вы ещё не смотрели сериал — скорее исправьте эту оплошность, а потом возвращайтесь к статье.

Стоит ли вообще снимать продолжение?

«Благие знамения», несмотря на видимую сумбурность, очень цельная история. Вся она состоит из параллелей и закольцовок, всё в ней взаимосвязано или отзеркалено: банда детей и четвёрка Всадников Апокалипсиса, оккультные силы и менеджеры акционерной компании, ведьмоловы и псевдоведьмоловы, экстрасенсы и псевдоэкстрасенсы, прошлое и будущее, добро и зло, начало и конец. Получится ли новая история такой же цельной? Неизвестно. К тому же большую часть «Знамений» написал именно Терри Пратчетт, поэтому сиквел от одного только Геймана наверняка выйдет другим: стиль у них довольно разный, и это заметно даже в оригинальном романе. Однако саму историю соавторы придумывали вместе, и, что особенно важно, годы назад они успели сочинить сюжет и для второй книги под названием 668 — The Neighbour of the Beast, хотя так её и не написали.

О сюжете второго романа известно мало, но, по словам Геймана, там рассказывалось, откуда на самом деле появились ангелы. Кое-что из этих наработок добралось и до сериала — например, Гавриил, который в книге лишь раз упоминался, в экранизации стал довольно важным и запоминающимся персонажем. Возможно, почти всё связанное с ангелами и демонами и их точкой зрения на происходящее Гейман взял именно из материалов сиквела, потому-то это и вписалось в сюжет так органично. Невольно возникает вопрос, что ещё интересного можно найти в этих материалах.

В общем-то, история не требует продолжения. Но это вовсе не значит, что быть его не может и не должно. И в книге, и в сериале есть задел на будущее: герои рассуждают о том, что главная битва — между человечеством и объединёнными силами света и тьмы — ещё впереди. Это может стать основой для интересного сюжета, ставки в котором будут ещё выше — хотя, казалось бы, куда уж выше.

Чего можно ждать от продолжения?

Битва людей и высших сил

«Благие знамения» — это история о многом. О вражде и дружбе, добре и зле, предопределении и свободе воли. А ещё это история о людях и о человечности — в хорошем и плохом смысле этого слова. Как известно, большинство побед и трагедий в истории произошли не потому, что их виновники были по натуре плохими или хорошими, а потому, что они были людьми, которые поступали как считали нужным и совершали ошибки. В каком-то смысле первый сезон «Знамений» уже представляет собой не противостояние Рая и Ада, а борьбу тех и других против людей. Среди людей, конечно, затесались ангел и демон, — но они потому и выступили против Апокалипсиса, что за годы жизни на Земле в достаточной мере очеловечились и, подобно людям, решили поступить по-своему. Есть и третья сверхъестественная фигура, чьи своеволие и человечность всех спасли, — это Адам, который был рождён антихристом, но вырос почти что обычным ребёнком и в итоге сам выбрал свою судьбу, а вместе с ней и судьбу всего мира.

Весь сезон Свет и Тьма стремились последовать высшему замыслу, развязать войну и уничтожить мир, просто потому что считали, что так положено. В конце концов им напомнили, что непостижимый замысел всё-таки непостижим и невозможно узнать наверняка, что должно и не должно произойти. Теперь ангелам и демонам тоже предстоит проявить свободу выбора и понять, что ими движет, — высший замысел или собственные желания. Поскольку повоевать им всё-таки охота, вероятно, они предпочтут объединиться и устроить второй Апокалипсис — приструнить наконец своевольных людишек, которые и без посторонней помощи бодро ведут мир к катастрофе, но почему-то не хотят покорно гибнуть в огне, следуя букве высшего закона. В конце концов, если даже неудавшийся Апокалипсис в самом деле был задуман Богом изначально, это ещё не повод не устроить новый и довести дело до конца.

А есть ли вообще этот непостижимый замысел? Раз уж Бог играет со Вселенной не в шахматы и не в кости, а в хитроумную игру собственного изобретения, вполне вероятно, что процесс и исход игры она детально не продумывала, — иначе играть было бы совсем неинтересно. Вряд ли Бог сама заявится к нам во втором сезоне и в подробностях расскажет свой план, но о замысле, быть может, мы всё-таки узнаем чуть больше.

Больше Рая и Ада

Как было сказано выше, вторая книга, задуманная Пратчеттом и Гейманом, рассказывала об ангелах и о том, откуда они взялись. Часть этих сведений Гейман уже использовал в сериале, — но, возможно, мы увидим больше Рая и Ада, узнаем, что там происходит, понаблюдаем, как ангелы и демоны взаимодействуют между собой. Если они в самом деле вздумают заключить союз, вряд ли всё будет гладко, учитывая идеологические разногласия. А может быть, они, наоборот, быстро найдут взаимопонимание: в книге и сериале не раз подчёркивалось, что ни в тех, ни в других уже нет истинного добра и зла, а Свет и Тьма — всего лишь названия команд, сходств между которыми больше, чем кажется.

Больше Азирафаэля и Кроули

Каждый из героев сыграл роль в избавлении мира от Апокалипсиса — не будь в этой цепочке событий сержанта Шедвелла, Анафемы Гаджет или, например, Пеппер, всё могло бы сложиться иначе. Но в самом сердце происходящего остаются ангел Азирафаэль и демон Кроули (хотя лично их заслуга в спасении мира от Армагеддона, быть может, не так уж велика). Если Майкл Шин и Дэвид Теннант согласятся вновь исполнить главные роли в новом сезоне, наверняка в центре внимания останутся их персонажи. Именно их дружба и химия между актёрами — одна из важных причин популярности сериала.

В конце сезона Азирафаэлю и Кроули удалось обмануть своё начальство и выиграть немного времени, но очень маловероятно, что силы Рая и Ада оставят их в покое навсегда. Что бы ни случилось дальше, расхлёбывать всё явно предстоит этим двоим.

Кроме того, одним из важных и приятных дополнений к книжному сюжету стала история дружбы ангела и демона, прошедшей сквозь века. Древний Рим, Средневековье, елизаветинская Англия, французская эпоха террора — они побывали везде, но в книге их совместное прошлое описывалось не слишком детально. В общем-то, мы уже знаем достаточно, но увидеть побольше и посмотреть на Азирафаэля и Кроули в разнообразном историческом антураже было бы неплохо.

Возвращение других героев

Сложно сказать наверняка, какие из уже известных нам второстепенных персонажей примут участие в будущих событиях. Но учитывая, как переплетены судьбы разных людей в этой истории, вернуться может кто угодно, от бывшей монашки Мэри Тараторы до оператора Лайзы Морроу, которую сначала съели, а потом не съели личинки Хастура. Возможно, мадам Трейси и сержант Шедвелл останутся счастливо жить-поживать в своём бунгало и мы с ними больше не встретимся, но вот Ньютон Пульцифер с Анафемой Гаджет наверняка ещё заглянут на огонёк. Кто знает, может быть, даже Агнесса Псих передаст привет из прошлого, — пусть Анафема с Ньютом и сожгли её новую книгу пророчеств. Она могла приберечь для будущего ещё парочку предсказаний, которые всплывут по ходу дела, а может быть, сама Анафема сохранила малую часть пророчеств на всякий случай. Но даже если нет, было бы славно узнать о дальнейшей судьбе Анафемы и Ньюта. Останутся ли они вместе? Подружится ли Ньют с компьютерами и найдёт ли себе вместо ведьмоловства нормальную работу? Какой станет жизнь Анафемы теперь, когда ей больше незачем посвящать всё своё время древним пророчествам?

Насчёт Адама Янга, который одиннадцать лет своей жизни пробыл Антихристом, тоже пока неясно. С одной стороны, он переписал прошлое и настоящее, перестал быть сыном дьявола и стал обычным ребёнком. С другой — некие силы у него все же остались, как видно в конце сезона, где Адам усилием воли заставляет пожухнуть куст. Возможно, мы ещё узнаем, что Адам теперь собой представляет и как много он может, а силы света и тьмы захотят снова использовать его в своих интересах. Так или иначе, несостоявшийся антихрист и его компания Этих вряд ли останутся за бортом, если события второго сезона будут происходить вскоре после первого. Что, кстати, не факт, ведь готовиться к новой войне можно годами, и в таком случае нас может ожидать прыжок во времени. Может быть, мы увидим этих героев уже повзрослевшими? Для Азирафаэля и Кроули десяток-другой лет — капля в море, но для Адама и его друзей это немалый срок. Кто знает, что с ними станет за это время и как пережитое в первом сезоне на них повлияет.

Есть и ещё одна четвёрка, которая могла бы вернуться к очередному Апокалипсису, а именно Всадники: Война, Голод, Загрязнение и Смерть. Первые трое к концу сезона сгинули, но не бесследно — они просто вернулись в умы и души людей, откуда пришли изначально. Четвёртый же остался невредим, поскольку уничтожить Смерть невозможно. В общем-то, ничто не помешает высшим силам снова призвать Всадников для общего дела, и возможно, на этот раз они успеют куда больше, прежде чем их снова изгонят восвояси. Или же всё кончится иначе? Ведь, если мира не будет, воевать, голодать, страдать от загрязнения и умирать будет некому и негде. А значит, если высшие силы решат покончить с человечеством, всадники как минимум останутся без работы, а то и вовсе исчезнут. И даже если на месте прежнего мира будет построен новый, неизвестно ещё, что там понастроят и найдётся ли всем Всадникам в нём место. Будет иронично, если даже истинные воплощения хаоса в конце концов решат, что лучше уж рушить мир потихоньку и по кусочкам, как обычно, а не весь сразу и навсегда.

К чему приведёт очередной конец света?

Если Нил Гейман в самом деле решит посвятить продолжение «Знамений» новому Апокалипсису и битве Небес и Ада с человечеством, что получится в результате? Гадать, чью сторону займут Кроули и Азирафаэль, нет нужды, но чем же закончится эта битва? Может быть, в результате вся Вселенная будет уничтожена и её заменит нечто другое, ещё более бессмысленное и необъяснимое. А может, выяснится, что воевать и уничтожать мир нет смысла, потому что никакого непостижимого замысла не существует. Или же он заключается именно в испытании свободы воли, а чтобы пройти это испытание, нужно просто жить себе как живётся и стараться, чтобы из этой жизни вышел какой-то толк. Тогда ангелам и демонам останется лишь поучиться у человечества тому, как жить своим умом, делать выбор и совершать ошибки. Может быть, они даже решат перебраться на Землю и обосноваться среди людей. Правда, чтобы научиться человечности, Азирафаэлю и Кроули потребовалось много лет, так что вряд ли остальным это быстро удастся.

Что ещё может произойти?

Абсолютно что угодно. «Знамения» — это непредсказуемая смесь людей, явлений и событий, и сюжет может развиваться в любом направлении. Познакомимся ли мы с новыми персонажами? Может быть, с новыми ангелами и демонами? Обнаружатся ли среди них и другие инакомыслящие, подобные Азирафаэлю и Кроули? Есть ли ещё на свете настоящие ведьмы? И можно ли считать таковой Анафему — или она просто экстрасенс? Произойдёт ли во втором сезоне Второе пришествие? Что означает название «668 — Сосед Зверя»? Стоит ли усматривать в этом метафорический, библейский или скорее приземлённо-житейский смысл ? Ведь если Зверь — это Адам Янг, а его телефон и адрес, как мы помним, заканчиваются на цифры 666, можно предположить, что по соседству с ним проживает кто-то важный. Может ли это быть главный злодей новой истории? Или всё совсем наоборот?

Поскольку гарантий по поводу продолжения нам не давали и о наработках по нему известно очень мало, остаётся только фантазировать, что в нём будет и чем все кончится. Одно можно предположить почти наверняка: если оно выйдет, нас ждёт новая порция комедийного абсурда, английской иронии, религиозной сатиры, душевности и скептических рассуждений о смысле всего сущего.

Над телеадаптацией «Благих знамений» Гейман работал несколько лет. Терри Пратчетт сам попросил его об этом при жизни, сказав, что Нил — единственный человек на свете, который понимает и любит эту книгу так же, как и он сам. Оба они надеялись, что Терри успеет увидеть экранизацию «прежде, чем погаснет свет». К сожалению, этого не случилось. Работа над «Знамениями» помогла Нилу Гейману справиться с утратой, и, пусть соавтору не довелось увидеть плоды их общего труда, Гейман создавал экранизацию для него и по его вкусу. Любовь Нила Геймана к своему другу и их совместному произведению отчётливо чувствуется в сериале, а потому не приходится сомневаться, что если он решит продолжить историю, то отнесётся к ней с уважением и по возможности останется верен духу оригинала.

Увидеть новые приключения Азирафаэля и Кроули на фоне ещё более масштабной битвы за судьбу человечества должно быть интересно, и если во втором сезоне воплотятся в жизнь прежде неизвестные нам идеи Геймана и Пратчетта — это будет действительно чудесно. Второй том пророчеств Агнессы Псих был сожжён, но сага всё ещё может продолжиться.