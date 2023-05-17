Второй сезон «Локи» и «Эхо» выйдут осенью

Marvel Studios неожиданно и без всякой помпы объявила даты выхода следующих сериалов.

Второй сезон «Локи» стартует 6 октября.

Все эпизоды «Эхо» выйдут 29 ноября.

«Локи» продолжит историю знаменитого трикстера, который столкнулся с организацией TVA, занимающейся контролем за временем. И в финале первого сезона нам впервые продемонстрировали один из вариантов Канга — грядущего антагониста новой фазы.

«Эхо» расскажет об одноимённой глухой супергероине, которая появилась в сериале «Соколиный глаз».

Читайте также «Соколиный глаз» — праздничный сериал о худшем из Мстителей Рождественская сказка от Marvel: лучник-супергерой ищет преемницу, русская шпионка мстит за сестру, легендарный Кингпин снова в деле.

А ближайший сериал Marvel — шпионский триллер «Секретное вторжение» про скруллов — стартует 21 июня. Главные роли в нём исполнили Сэмуэл Л. Джексон (Ник Фьюри), Коби Смолдерс (Мария Хилл), а также Эмилия Кларк, Кингсли Бен-Адир, Оливия Колман и Бен Мендельсон.

А вот сериалы «Ковен хаоса» об Агате Харкнесс (появилась в «ВандаВижен») и «Железное сердце» о персонаже Рири Уильямс (появилась в «Чёрной пантере 2») выйдут уже в следующем году.