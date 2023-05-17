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    Второй сезон «Локи» и «Эхо» выйдут осенью

    17 мая 2023
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    17.05.2023
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    20 лучших сериалов 2021-го — по версии издания Rolling Stones

    Marvel Studios неожиданно и без всякой помпы объявила даты выхода следующих сериалов.

    • Второй сезон «Локи» стартует 6 октября.
    • Все эпизоды «Эхо» выйдут 29 ноября.

    «Локи» продолжит историю знаменитого трикстера, который столкнулся с организацией TVA, занимающейся контролем за временем. И в финале первого сезона нам впервые продемонстрировали один из вариантов Канга — грядущего антагониста новой фазы.

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     Илья Глазков |  15.07.2021 |  904

    Правила самой реальности изменились, а из тени вышел новый всемогущий суперзлодей.

    «Эхо» расскажет об одноимённой глухой супергероине, которая появилась в сериале «Соколиный глаз».

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    Рождественская сказка от Marvel: лучник-супергерой ищет преемницу, русская шпионка мстит за сестру, легендарный Кингпин снова в деле.

    А ближайший сериал Marvel — шпионский триллер «Секретное вторжение» про скруллов — стартует 21 июня. Главные роли в нём исполнили Сэмуэл Л. Джексон (Ник Фьюри), Коби Смолдерс (Мария Хилл), а также Эмилия Кларк, Кингсли Бен-Адир, Оливия Колман и Бен Мендельсон.

    А вот сериалы «Ковен хаоса» об Агате Харкнесс (появилась в «ВандаВижен») и «Железное сердце» о персонаже Рири Уильямс (появилась в «Чёрной пантере 2») выйдут уже в следующем году.

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