«Вылезай сейчас же!» — вышел новый трейлер «Венома 2»

Sony Pictures представила второй трейлер сиквела «Венома» с подзаголовком «Да будет резня».

По сюжету на этот раз Эдди Броку предстоит сразиться с маньяком по имени Клетус Кэссиди, который также известен как Карнаж.

За постановку отвечает Энди Серкис, а главные роли исполнят Том Харди и Вуди Харрельсон.

Российская премьера 16 сентября. Прежде фильм несколько раз переносили на фоне пандемии коронавируса.