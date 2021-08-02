«Вылезай сейчас же!» — вышел новый трейлер «Венома 2»

Sony Pictures представила второй трейлер сиквела «Венома» с подзаголовком «Да будет резня».
По сюжету на этот раз Эдди Броку предстоит сразиться с маньяком по имени Клетус Кэссиди, который также известен как Карнаж.
За постановку отвечает Энди Серкис, а главные роли исполнят Том Харди и Вуди Харрельсон.
Российская премьера 16 сентября. Прежде фильм несколько раз переносили на фоне пандемии коронавируса.
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