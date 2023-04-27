«Я говорю!»: первый тизер мультфильма «Желание» от Disney

Disney выпустила первый тизер своего будущего мультфильма «Желание» (Wish). Эта сказочная история расскажет о 17-летней девушке Аше, которая пытается достать звезду с неба, способную исполнять желания.

Как и многие мультфильмы студии, Wish будет немного мюзиклом — в него войдут несколько песен, а титульную исполнит Ариана Дебос.

Картина будет сочетать 2D- и 3D-технику в компьютерной графике. А ещё «Желание» станет одним из первых мультфильмов у Disney, где снова появится центральный антагонист (в недавних такой фигуры и вовсе не было) — король Магнифико.

Выход в зарубежном прокате запланирован на 22 ноября.