Закончились съемки фильма про режиссера советской фантастики «Планета бурь»

В Санкт-Петербурге закончились съемки фильма «Планета» — про советского режиссера Павла Клушанцева.
Грядущая лента расскажет не только о легендарном постановщике, но и о том, как он создавал фантастику «Планета бурь» 1961 года.
Отсылки к фильмам Клушанцева есть в картинах Ридли Скотта и Джеймса Кэмерона. А Джордж Лукас и вовсе называл его крестным отцом «Звездных войн».
Главную роль исполнит Сергей Гилев, снявшийся в «Фишере» и «Чиках». Также в фильме появятся Дарья Мельникова («Король и Шут») и Денис Ясик («Хиромант»).
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