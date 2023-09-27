Закончились съемки фильма про режиссера советской фантастики «Планета бурь»

В Санкт-Петербурге закончились съемки фильма «Планета» — про советского режиссера Павла Клушанцева.

Грядущая лента расскажет не только о легендарном постановщике, но и о том, как он создавал фантастику «Планета бурь» 1961 года.

Отсылки к фильмам Клушанцева есть в картинах Ридли Скотта и Джеймса Кэмерона. А Джордж Лукас и вовсе называл его крестным отцом «Звездных войн».

Главную роль исполнит Сергей Гилев, снявшийся в «Фишере» и «Чиках». Также в фильме появятся Дарья Мельникова («Король и Шут») и Денис Ясик («Хиромант»).