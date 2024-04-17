Злая корпорация купила Marvel. Теперь Тора зовут Чед и он злодей

В комиксах Marvel про Тора теперь есть комиксы Marvel про Тора! И Бог Грома в них — тот ещё засранец.

17 апреля выходит комикс Roxxon Presents: Thor #1. Он задуман как комикс внутри вселенной Marvel, в которой вымышленную версию издательства Marvel Comics перекупила корпорация Roxxon. Её главарь Минотавр, он же Дарио Эджер (злодей подсерии Immortal Thor) — настоящий минотавр, маскирующийся под человека, и он терпеть не может Тора. Поэтому корпорация запустила новые комиксы про Бога Грома, исподволь очерняющие его.

В версии от Roxxon Тора зовут Чед Хаммер, и он IT-инфлюэнсер. Он орудует смарт-молотом Мьёлльнир Премиум (который извещает его о смешных мемах) и ездит на «Тор-траке» (пародии на «Тесла Кибертрак»).

Но главное, с первых же страниц мы узнаём, что Один послал Тора на Землю вовсе не для того, чтобы учиться смирению. Ещё чего, бог и не должен быть смиренным! Нет, его задача — захватить мир людей, внедрившись в него под видом супергероя.

Противниками Роксон-Тора становятся «зелёные» активисты, которые борются за чистоту матушки-Земли. И если верить аннотации комикса, за ними стоит другой любитель зелёненького: Локи. При этом Минотавр, Чародейка и Палач (не путать с Карателем) в комиксе заявлены как герои.

«Комикс внутри комикса» не будет отделён от «реального» Тора из основной вселенной. Неделю назад вышел выпуск Immortal Thor #9, где «реальному» Тору подсовывают этот комикс. Это разрушает его самосознание, и Роксон-Тор становится реальным. Так что «настоящему» Тору предстоит бороться с отрицательной версией себя в «настоящей» вселенной Marvel — а «комикс в комиксе» раскрывает происхождение и характер этой версии.