Звезда «Никто тебя не спасет» сыграет Эбби во втором сезоне The Last of Us

Как сообщает издание Variety, Кейтлин Дивер присоединилась к актерскому составу второго сезона The Last of Us от HBO в роли Эбби.

Актриса исполнила главную роль в фантастическом триллере «Никто тебя не спасет», а также сыграла в мини-сериалах «Ломка» и «Невозможно поверить».

Напомним, Эбби — один из центральных персонажей второй части The Last of Us, из-за которого многие раскритиковали игру на релизе.

Съемки второго сезона начнутся 12 февраля. Даты выхода у продолжения сериала пока нет.