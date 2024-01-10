Звезда «Никто тебя не спасет» сыграет Эбби во втором сезоне The Last of Us

Как сообщает издание Variety, Кейтлин Дивер присоединилась к актерскому составу второго сезона The Last of Us от HBO в роли Эбби.
Актриса исполнила главную роль в фантастическом триллере «Никто тебя не спасет», а также сыграла в мини-сериалах «Ломка» и «Невозможно поверить».
Напомним, Эбби — один из центральных персонажей второй части The Last of Us, из-за которого многие раскритиковали игру на релизе.
Съемки второго сезона начнутся 12 февраля. Даты выхода у продолжения сериала пока нет.
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