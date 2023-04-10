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    Новости

    «Звездные войны: Бракованная партия» продлили на третий сезон

    10 апреля 2023
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    10.04.2023
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    0 минут на чтение
    «Звездные войны: Бракованная партия» продлили на третий сезон

    Lucasfilm в рамках Star Wars Celebration объявила, что «Звездные войны: Бракованная партия» получит третий и заключительный сезон.

    Посетителям мероприятия показали его первый тизер-трейлер. К сожалению, подробностей о сюжете пока нет.

    Напомним, в центре сюжета отряд экспериментальных клонов, отличающихся от своих собратьев, которые после Приказа 66 стали наемниками.

    Финал мультсериала выйдет в 2024 году — точная дата пока не называется.

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    Редактор
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