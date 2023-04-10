«Звездные войны: Бракованная партия» продлили на третий сезон

Lucasfilm в рамках Star Wars Celebration объявила, что «Звездные войны: Бракованная партия» получит третий и заключительный сезон.
Посетителям мероприятия показали его первый тизер-трейлер. К сожалению, подробностей о сюжете пока нет.
Напомним, в центре сюжета отряд экспериментальных клонов, отличающихся от своих собратьев, которые после Приказа 66 стали наемниками.
Финал мультсериала выйдет в 2024 году — точная дата пока не называется.
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Редактор
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