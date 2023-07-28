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    #аниме #Хаяо Миядзаки

    Говорим про злого гения Хаяо Миядзаки в 89-м выпуске «Фантастического подкаста»

    28 июля 2023
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    28.07.2023
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    #аниме #Хаяо Миядзаки
    Говорим про злого гения Хаяо Миядзаки в 89-м выпуске «Фантастического подкаста»

    По случаю выхода в японский прокат последнего (правда-правда последнего!) полнометражного мультфильма Хаяо Миядзаки собрались обсудить творчество гуру японской анимации.

    Насколько образ доброго дедушки соответствует реальности? Спойлер: никак не соответствует. Как придумывались самые гениальные элементы культовых мультфильмов мастера? Сколь глубок и актуален конфликт отцов и детей для самого Миядзаки? Кому стоит возглавить студию Ghibli после его окончательного ухода на пенсию?

    Обсудить в «Фантастическом подкасте» «Унесённых призраками», «Моего соседа Тоторо» и много других прекрасных мультфильмов собрались Евгений Пекло, Николай Караев и Дмитрий Шепелёв.

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

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    Фантастический подкаст

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     Марина Беляева |  05.01.2021 |  3957

    К юбилею великого японского аниматора вспоминаем, как повлияли его работы на анимацию и на кино.

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