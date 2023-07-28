Говорим про злого гения Хаяо Миядзаки в 89-м выпуске «Фантастического подкаста»

По случаю выхода в японский прокат последнего (правда-правда последнего!) полнометражного мультфильма Хаяо Миядзаки собрались обсудить творчество гуру японской анимации.
Насколько образ доброго дедушки соответствует реальности? Спойлер: никак не соответствует. Как придумывались самые гениальные элементы культовых мультфильмов мастера? Сколь глубок и актуален конфликт отцов и детей для самого Миядзаки? Кому стоит возглавить студию Ghibli после его окончательного ухода на пенсию?
Обсудить в «Фантастическом подкасте» «Унесённых призраками», «Моего соседа Тоторо» и много других прекрасных мультфильмов собрались Евгений Пекло, Николай Караев и Дмитрий Шепелёв.
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