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    #научная фантастика #трансгуманизм

    Беседуем о трансгуманизме и постчеловечестве в 88-м выпуске «Фантастического подкаста»

    21 июля 2023
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    21.07.2023
    31088
    0 минут на чтение
    #научная фантастика #трансгуманизм
    Беседуем о трансгуманизме и постчеловечестве в 88-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Возвысимся же! Сегодняшний выпуск «Фантастического подкаста» — о трансгуманизме (и постчеловечестве) в фантастике.

    Как долго человечество ещё будет идти по пути эволюции — и в какие стороны разойдется? Есть ли у этого пути конец или хотя бы — точка отдыха? Кто выиграет в этом путешествии — самые богатые, самые умные или самые отчаянные?

    От русских космистов и до киберпанка, от Олафа Стэплдона и до Чарлза Стросса, от Йена Бэнкса и до Грега Игана. Сегодня мы беседуем о самом высоком, самом визионерском жанре фантастики. В этот раз с Романом Файницким эти книги обсуждают признанные эксперты: литературные критики, публицисты и авторы Василий Владимирский и Сергей Шикарев.

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

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    Фантастический подкаст

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     Игорь Край |  11.10.2017 |  8003

    Люди считаются существами неприспособленными: ни когтей, ни шерсти, ни чешуи… Можно ли сделать человеческое тело более эффективным?

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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