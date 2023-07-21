Беседуем о трансгуманизме и постчеловечестве в 88-м выпуске «Фантастического подкаста»

Возвысимся же! Сегодняшний выпуск «Фантастического подкаста» — о трансгуманизме (и постчеловечестве) в фантастике.

Как долго человечество ещё будет идти по пути эволюции — и в какие стороны разойдется? Есть ли у этого пути конец или хотя бы — точка отдыха? Кто выиграет в этом путешествии — самые богатые, самые умные или самые отчаянные?

От русских космистов и до киберпанка, от Олафа Стэплдона и до Чарлза Стросса, от Йена Бэнкса и до Грега Игана. Сегодня мы беседуем о самом высоком, самом визионерском жанре фантастики. В этот раз с Романом Файницким эти книги обсуждают признанные эксперты: литературные критики, публицисты и авторы Василий Владимирский и Сергей Шикарев.

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