Беседуем о трансгуманизме и постчеловечестве в 88-м выпуске «Фантастического подкаста»

Возвысимся же! Сегодняшний выпуск «Фантастического подкаста» — о трансгуманизме (и постчеловечестве) в фантастике.
Как долго человечество ещё будет идти по пути эволюции — и в какие стороны разойдется? Есть ли у этого пути конец или хотя бы — точка отдыха? Кто выиграет в этом путешествии — самые богатые, самые умные или самые отчаянные?
От русских космистов и до киберпанка, от Олафа Стэплдона и до Чарлза Стросса, от Йена Бэнкса и до Грега Игана. Сегодня мы беседуем о самом высоком, самом визионерском жанре фантастики. В этот раз с Романом Файницким эти книги обсуждают признанные эксперты: литературные критики, публицисты и авторы Василий Владимирский и Сергей Шикарев.
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