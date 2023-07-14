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    #JRPG #Persona

    Говорим про необычных японских школьников в серии Persona в 87-м выпуске «Фантастического подкаста»

    14 июля 2023
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    14.07.2023
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    #JRPG #Persona
    Говорим про необычных японских школьников в серии Persona в 87-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Ксения Аташева, Сергей Цилюрик и Данил Ряснянский вспоминают легендарную серию Shin Megami Tensei, а точнее — её мегапопулярную сестру Persona!

    В этом выпуске:

    • За что мы любим и ненавидим студию Atlus.
    • Фундаментальные проблемы и достоинства героев Persona.
    • Как Persona 5 стала главной jRPG прошлого поколения.
    • Что мы ждём от ремейка Persona 3?

    А также ОЯШи, Мара, шутки про сто этажей и многое другое!

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

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     Ксения Аташева |  14.04.2017 |  5209

    Игра не пошатнула устои ролевого жанра, но оправдала все ожидания поклонников. Persona 5 отлично выглядит и звучит, её разнообразный геймплей моментально затягивает.

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