Говорим про необычных японских школьников в серии Persona в 87-м выпуске «Фантастического подкаста»

Ксения Аташева, Сергей Цилюрик и Данил Ряснянский вспоминают легендарную серию Shin Megami Tensei, а точнее — её мегапопулярную сестру Persona!
В этом выпуске:
- За что мы любим и ненавидим студию Atlus.
- Фундаментальные проблемы и достоинства героев Persona.
- Как Persona 5 стала главной jRPG прошлого поколения.
- Что мы ждём от ремейка Persona 3?
А также ОЯШи, Мара, шутки про сто этажей и многое другое!
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Прошлые выпуски
- Вспоминаем все приключения ведьмака Геральта в 86-м выпуске «Фантастического подкаста»
- Говорим о польских авторах в 85-м выпуске «Фантастического подкаста»
- Обсуждаем ремейки классики Disney в 84-м выпуске «Фантастического подкаста»
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Обзор Persona 5: сюжет глубже, чем кажется
Ксения Аташева | 14.04.2017 | 5209
Игра не пошатнула устои ролевого жанра, но оправдала все ожидания поклонников. Persona 5 отлично выглядит и звучит, её разнообразный геймплей моментально затягивает.
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