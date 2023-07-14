Говорим про необычных японских школьников в серии Persona в 87-м выпуске «Фантастического подкаста»

Ксения Аташева, Сергей Цилюрик и Данил Ряснянский вспоминают легендарную серию Shin Megami Tensei, а точнее — её мегапопулярную сестру Persona!

В этом выпуске:

За что мы любим и ненавидим студию Atlus.

Фундаментальные проблемы и достоинства героев Persona.

Как Persona 5 стала главной jRPG прошлого поколения.

Что мы ждём от ремейка Persona 3?

А также ОЯШи, Мара, шутки про сто этажей и многое другое!

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