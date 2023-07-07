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    Подкасты
    #Witcher (Ведьмак)

    Вспоминаем все приключения ведьмака Геральта в 86-м выпуске «Фантастического подкаста»

    7 июля 2023
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    07.07.2023
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    0 минут на чтение
    #Witcher (Ведьмак)
    Вспоминаем все приключения ведьмака Геральта в 86-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Поговорить про ведьмака дикая охота!

    В очередном выпуске Фантастического подкаста Мара Руднева, Данил Ряснянский, Алексей Ионов и Егор Ермоченок обсуждают приключения Равикса из Черторога: книжные, игровые и, конечно же, сериальные!

    В выпуске:

    • За что мы любим книги пана Сапковского?
    • Финальная точка в споре: Йеннифер или Трисс?
    • Что общего между «Ведьмаком» от Netflix и «Великолепным веком»?
    • Ведьмаки-бомжи, кошмары волка и «Лютик, ####ь!»

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

    Послушать на других сервисах (картинка кликабельная)

    Фантастический подкаст

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     Мара Руднева |  01.07.2023 |  5017

    Пока что главная интрига сезона — в том, как именно создатели поменяют лицо Геральту.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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