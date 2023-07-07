Вспоминаем все приключения ведьмака Геральта в 86-м выпуске «Фантастического подкаста»

Поговорить про ведьмака дикая охота!

В очередном выпуске Фантастического подкаста Мара Руднева, Данил Ряснянский, Алексей Ионов и Егор Ермоченок обсуждают приключения Равикса из Черторога: книжные, игровые и, конечно же, сериальные!

В выпуске:

За что мы любим книги пана Сапковского?

Финальная точка в споре: Йеннифер или Трисс?

Что общего между «Ведьмаком» от Netflix и «Великолепным веком»?

Ведьмаки-бомжи, кошмары волка и «Лютик, ####ь!»

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