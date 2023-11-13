Подпишитесь на наш новый подкаст «Фантастические новости»

Наш подкаст Фантастические новости возвращается в эфир! С вами снова большой еженедельный обзор главных событий из мира книг, кино и видеоигр в блестящей озвучке Никиты Волковича.

В выпуске от 13 ноября вас ждут:

Закончилась забастовка Гильдии актёров.

У Marvel проблемы.

Дисней покупает Hulu и собирается экономить на контенте.

Sony снимет фильм по «Легенде о Зельде».

У Человека-паука появятся жена и дети.

Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx

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