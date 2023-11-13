Подпишитесь на наш новый подкаст «Фантастические новости»

Наш подкаст Фантастические новости возвращается в эфир! С вами снова большой еженедельный обзор главных событий из мира книг, кино и видеоигр в блестящей озвучке Никиты Волковича.
В выпуске от 13 ноября вас ждут:
- Закончилась забастовка Гильдии актёров.
- У Marvel проблемы.
- Дисней покупает Hulu и собирается экономить на контенте.
- Sony снимет фильм по «Легенде о Зельде».
- У Человека-паука появятся жена и дети.
Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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