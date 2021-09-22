Столетие Станислава Лема в 32-м выпуске подкаста

В этом сентябре исполнилось 100 лет со дня рождения писателя, философа и футуролога Станислава Лема. В его официальный день рождения, 12-го сентября, наши авторы собрались, чтобы обсудить творчество великого поляка и рассказать о своих любимых произведениях.
В 32-м выпуске подкаста Данил Ряснянский, Роман Файницкий и Павел Ильин беседуют о великом, делятся сокровенным и ищут глубокий смысл там, где он точно есть.
Музыка: Артём Пинегин
Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.
Смотрите также
100 лет назад родился фантаст Станислав Лем. Признаёмся в любви его творчеству!
Кот-император | 12.09.2021
Лучшие тексты от читателей. А наши авторы решили посвятить творчеству фантаста следующий выпуск подкаста!
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: Так и запишем«Мы — хорошие! Они — плохие!»
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.