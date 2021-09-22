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    #Станислав Лем

    Столетие Станислава Лема в 32-м выпуске подкаста

    22 сентября 2021
    22.09.2021
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    0 минут на чтение
    #Станислав Лем
    Столетие Станислава Лема в 32-м выпуске подкаста 1

    В этом сентябре исполнилось 100 лет со дня рождения писателя, философа и футуролога Станислава Лема. В его официальный день рождения, 12-го сентября, наши авторы собрались, чтобы обсудить творчество великого поляка и рассказать о своих любимых произведениях.

    В 32-м выпуске подкаста Данил Ряснянский, Роман Файницкий и Павел Ильин беседуют о великом, делятся сокровенным и ищут глубокий смысл там, где он точно есть.

    Музыка: Артём Пинегин

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     Кот-император |  12.09.2021

    Лучшие тексты от читателей. А наши авторы решили посвятить творчеству фантаста следующий выпуск подкаста!

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