Столетие Станислава Лема в 32-м выпуске подкаста

В этом сентябре исполнилось 100 лет со дня рождения писателя, философа и футуролога Станислава Лема. В его официальный день рождения, 12-го сентября, наши авторы собрались, чтобы обсудить творчество великого поляка и рассказать о своих любимых произведениях.

В 32-м выпуске подкаста Данил Ряснянский, Роман Файницкий и Павел Ильин беседуют о великом, делятся сокровенным и ищут глубокий смысл там, где он точно есть.

Музыка: Артём Пинегин

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