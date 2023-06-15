Космонавтика — женского рода! Долгая дорога женщин на орбиту

Теоретики космонавтики считали это дело мужским, что в первой половине ХХ века выглядело нормой, ведь среди ракетчиков, инженеров и лётчиков процент женщин был ещё ничтожен. Тем не менее в фантастических романах и фильмах, посвящённых будущим внеземным полётам, персонажи-женщины появлялись регулярно — в качестве как случайных попутчиц героических мужчин, так и полноценных членов экипажей. Поэтому в обществе закрепилась уверенность, что в космическую эру мужчины и женщины будут наравне осваивать галактические просторы. Однако подлинного равенства в космосе женщинам приходится добиваться десятилетиями.

Другой «Меркурий»

После того как осенью 1957 года Советский Союз внезапно вырвался в лидеры практической космонавтики, отправив на орбиту два искусственных спутника Земли, в США было принято политическое решение перехватить следующий исторический приоритет, запустив космический корабль с пилотом раньше, чем это сделают советские ракетчики. Проект получил название «Меркурий» (Mercury), и в ноябре 1958 года начался отбор будущих астронавтов. Из большого количества кандидатов в группу попали семеро — разумеется, только мужчины.

Поскольку проект активно рекламировался, появилась инициатива испытать на готовность к космическим полётам женщин. Тестирование за счёт частного финансирования взялся провести Уильям Лавлейс — авиационный врач и председатель Специального консультативного комитета NASA по наукам о жизни, участвовавший в отборе астронавтов для «Меркурия». Он полагал, что благодаря сравнительно миниатюрному телосложению и меньшему весу женщины лучше приспособлены к рейсам в тесном космическом корабле.

Лавлейс пригласил на тестирование опытную пилотессу Джеральдину (Джерри) Кобб, имевшую налёт более 7000 часов и поставившую мировой рекорд по дальности беспосадочного перелёта. 14 февраля 1960 года она приехала в Медицинский фонд Лавлейса в Альбукерке (штат Нью-Мексико) и прошла там первый этап испытаний, включавший 75 тестов и задач, которые, как считалось, пришлось бы решать на борту космического корабля.

Потом Кобб направилась в Научно-исследовательский центр имени Эймса Льюиса в Кливленде, где её проверили на тренировочной установке многоосевого вращения, имитировавшей переворачивание космического корабля. Затем лётчица поехала в Оклахома-Сити на психологическое обследование, которое включало нахождение в камере сенсорной депривации. Кобб провела в ней почти десять часов, что стало рекордом: до неё никому не удавалось выдержать информационный голод без возникновения галлюцинаций после 6 часов 20 минут. Завершилось тестирование в Школе авиационной медицины в Пенсаколе (штат Флорида), где Кобб опять продемонстрировала блестящие результаты.

Её успехи вдохновили участников исследования, и они пригласили в программу тестирования новых кандидаток. Всего к испытаниям были допущены 13 женщин, включая Кобб, поэтому в историографии NASA эту группу называют «Меркурий-13». Самой молодой была 23-летняя Мэри (Уолли) Фанк, а самой старшей — 41-летняя Джейн Харт, мать восьмерых детей, получившая лицензию пилота во время Второй мировой войны. Некоторые из них загорелись мечтой о полёте в космос настолько, что ради участия в испытаниях бросили постоянную работу. Однако за два дня до планируемого прибытия группы в Пенсаколу программу закрыли.

Узнав, что испытания отменены, Кобб отправилась в столицу, чтобы попытаться уговорить правительственных чиновников возродить программу. Она и Джейн Харт, которая, кроме прочего, была женой сенатора-демократа, встретились с вице-президентом Линдоном Джонсоном. Под их давлением в июле 1962 года состоялись слушания в Специальном подкомитете комитета Палаты представителей по науке и астронавтике, в ходе которых предстояло установить, является ли исключение женщин из программы испытаний дискриминацией.

Выступая на слушаниях, Кобб и Харт всячески расхваливали инициативу фонда Лавлейса. Внезапно против них выступила Жаклин Кокран — заслуженная пилотесса и первая женщина, преодолевшая звуковой барьер на реактивном самолёте. Ранее она сама участвовала в финансировании программы испытаний, но теперь заявила, что создание женского отряда астронавтов нанесёт ущерб космической программе NASA, ведь кандидатки могут покинуть её в любой момент из-за «замужества, рождения ребёнка и других причин». Астронавты Джон Гленн и Скотт Карпентер добавили к её словам, что женщины не соответствуют критериям отбора и потому не могут претендовать на место в отряде NASA: все астронавты были военными пилотами с дипломами инженера.

Считалось, что кандидатки могут покинуть космическую программу NASA в любой момент из-за «замужества, рождения ребёнка и других причин»

Несмотря на то что кое-кто из группы «Меркурий-13» обладал опытом лётчика-испытателя, а многие имели значительно больше часов налёта на легкомоторных самолётах, чем у астронавтов, подкомиссия не поддержала инициативу.

Ни одна из участниц программы Лавлейса так и не стала астронавтом, хотя в 1972 году был принят Закон о равных возможностях при трудоустройстве, который теоретически мог помочь всем желающим претендовать на участие в космической подготовке NASA. Увидеть Землю из космоса повезло только Мэри Фанк в возрасте 82 лет — 20 июля 2021 года она совершила суборбитальный полёт на ракетном корабле New Shepard, созданном частной компанией Blue Origin.

Проблемы Чайки

В Советском Союзе к решению отправить женщину в космос тоже пришли не сразу. Идею высказал в мае 1961 года генерал-лейтенант Николай Петрович Каманин, который по поручению главнокомандующего ВВС занимался отрядом космонавтов. Он сопровождал Гагарина в заграничных поездках и обратил внимание, что довольно часто Юрия Алексеевича спрашивали, собирается ли Советский Союз запустить на орбиту космонавтку. Кроме того, на Каманина явно произвела впечатление деятельность Джерри Кобб, которая в то время пыталась привлечь внимание общественности к группе «Меркурий-13».

Однако руководители советской космической программы, включая главного конструктора Сергея Павловича Королёва, высказались резко против затеи Каманина, и тому потребовалось полгода закулисных переговоров, чтобы добиться своего. В октябре 1961-го Королёв направил заявку командованию ВВС о том, что необходимо провести дополнительный набор космонавтов, в том числе пяти женщин; в конце декабря Президиум ЦК КПСС согласился с ходатайством Генштаба по этому вопросу и узаконил решение о наборе.

Поскольку военных лётчиц в то время не готовили, кандидаток решили искать среди девушек, состоящих на учёте оборонно-спортивной организации ДОСААФ. В январе 1962-го были представлены личные дела 58 спортсменок, которые выказали желание лететь в космос; их по очереди начали вызывать в Москву.

О сложностях, возникших на самом первом этапе, свидетельствует следующий факт: из Орловского аэроклуба были вызваны четыре кандидатки; после трёхдневного обследования в поликлинике двух отправили обратно; оставшиеся прошли нагрузочные испытания в Научно-исследовательском авиационном госпитале в Сокольниках, где у одной был обнаружен дефект в позвоночнике. Дойти до мандатной комиссии смогла только Валентина Борзенкова, но там её кандидатуру отклонили из-за возраста: ей ещё не исполнилось 20 лет.

Как и планировалось, в женскую группу отряда космонавтов зачислили пятерых: Жанну Ёркину, Татьяну Кузнецову, Валентину Пономарёву, Ирину Соловьёву и Валентину Терешкову. Замужем и с ребёнком была только Пономарёва, но она же имела навыки пилота (освоенные самолёты — По-2 и Як-18) и высшее образование (инженер-механик жидкостных ракетных двигателей). Остальные члены женской группы были парашютистками и до прихода в отряд смутно представляли себе реалии отечественной космонавтики. 15 декабря 1962 года каждой из пятерых кандидаток присвоили звание младшего лейтенанта, и их стали готовить к полёту на корабле «Восток».

Во время тренировок использовался позывной Берёзка (по позывному командного пункта женской пилотажной группы, в составе которой летала Пономарёва), поэтому другие космонавты их так и звали — «берёзками».

Выбор первой космонавтки отличался от выбора пилота первого «Востока». После колоссального международного резонанса, вызванного полётом Гагарина, советские политики ясно представляли себе, что значит стать первым в космосе. Больше того, если при подготовке запуска «Востока» Королёв не сомневался, что вслед за Гагариным полетят его товарищи, то теперь такой уверенности не было: полёт женщины мог оказаться единственным на десятилетия.

Юрий Гагарин, курировавший подготовку космонавтов, Сергей Королёв и Николай Каманин среди остальных выделили Валентину Терешкову. Им нравились её волевой характер и общественная активность. При этом специалисты отдавали предпочтение Пономарёвой, которая казалась наиболее подходящей с профессиональной точки зрения. Есть версия, что спор разрешил сам глава государства Никита Хрущёв: Терешкова была по образованию ткачихой, а представительницы текстильной промышленности играли во внутренней политике и пропаганде государства одну из важнейших ролей.

В марте 1963 года Каманин предложил групповой полёт двух кораблей с женщинами на борту, однако правительство не поддержало эту идею, решив на одном из двух кораблей отправить мужчину. 14 июня на космодроме Байконур стартовал корабль «Восток-5» с Валерием Быковским (позывной Ястреб). Когда все убедились, что космонавт адаптировался к невесомости, а все системы корабля работают нормально, 16 июня запустили «Восток-6» с Валентиной Терешковой (позывной Чайка). Предполагалось, что Быковский будет летать восемь суток, а Терешкова — три дня.

Поначалу казалось, что групповой полёт пройдёт идеально. Терешкова вела себя ответственно, докладывала о своём состоянии чётко и деловито, установила связь с кораблём Быковского, отлично провела сеанс переговоров с Хрущёвым. Но на вторые сутки руководители полёта обратили внимание на уклончивость ответов Терешковой. Позднее, в докладе 20 июня, она призналась, что в первые сутки практически не ощущала скафандр, а затем у неё появились ноющие боли в правой голени; её мучила тошнота, и она не могла есть заготовленный провиант. Из-за проблем с самочувствием Терешкова фактически сорвала программу научных экспериментов: не смогла отвязаться от кресла и дотянуться до укладок с материалами.

Из-за проблем с самочувствием Терешкова фактически сорвала программу научных экспериментов

Космос тоже подбрасывал проблемы: из-за солнечных вспышек атмосфера Земли «разбухла», и естественное торможение «Востоков» ускорилось. Руководство решило вернуть корабль Быковского на Землю к исходу пятых суток, корабль Терешковой — к исходу третьих. 18 июня космонавтка должна была опробовать ручное управление, чтобы в случае отказа автоматической системы ориентации перед спуском взять ситуацию под контроль. Однако ни с первого, ни со второго раза у неё не получилось провести репетицию. Для неё составили поэтапную инструкцию, которую утром 19 июня Гагарин лично зачитал Терешковой, требуя подтверждения по выполнению каждого действия.

На этот раз всё прошло хорошо, и наземные службы получили приказ сажать корабль. Спускаемый аппарат благополучно приземлился в расчётном районе, где его сразу отыскали местные жители. Терешкова была голодной и с удовольствием приняла принесённое ими угощение: картошку с луком и кумыс. В знак благодарности она раздала тюбики с космической едой, после чего принялась заполнять бортовой журнал, нарушив послепосадочный регламент.

Обо всех этих проблемах и действиях космонавтки узнало руководство, и позиция тех, кто считал, что женщин ещё рано отправлять в космическое пространство, укрепилась. Тем не менее Терешкова успешно выполнила главные задачи, которые ставило перед ней правительство: стала одной из икон пропаганды и выступала с вдохновляющими речами перед советскими и иностранными гражданами.

Джерри Кобб пыталась использовать пример Терешковой для возобновления программы «Меркурий-13». В своём интервью по этому поводу она заявила: «Позор в том, что мы, собираясь когда-нибудь отправить женщину в космос, не сделали это первыми». Однако администрация NASA оставалась непреклонна.

Доказывать трудом

Хотя полёт Терешковой завершился неоднозначно, группу женщин в отряде космонавтов не распустили, и они продолжали готовиться к будущим орбитальным рейсам. В частности, Каманин предложил отправить Валентину Пономарёву и Ирину Соловьёву в двухнедельный полёт на корабле типа «Восход-2», оборудованный для выхода в открытый космос. Если бы этот рейс всё-таки провели, он стал бы крупнейшим достижением. Но он мог закончиться печально: как показали длительные полёты на кораблях «Союз», две недели в невесомости оказывают существенное негативное влияние на человеческий организм, а в 1960-е годы реабилитационные процедуры ещё не были достаточно проработаны.

Осенью 1969 года, увидев, что подготовка женщин к полёту фактически свёрнута, Каманин собрал их и посоветовал направить письмо в ЦК КПСС. Они так и сделали, но вопреки ожиданиям приказом главкома их группа была расформирована.

В Соединённых Штатах тем временем ситуация менялась в лучшую сторону. В 1971 году администратор NASA Джеймс Флетчер назначил афроамериканку Рут Харрис директором по равным возможностям трудоустройства. Она быстро столкнулась с тем, что руководство космического управления придерживается политики сегрегации при приёме на работу: хотя там работали 4432 женщины, только 310 занимались наукой и техникой — остальные были юристами и секретарями. Харрис с коллегами подготовила доклад и направила его непосредственно Флетчеру. В нём среди прочего говорилось:

NASA продемонстрировало миру, что обладает безграничным воображением, видением будущего, мужеством и верой, настойчивостью и бесконечным космическим потенциалом… Однако, несмотря на искренние усилия со стороны некоторых руководителей и сотрудников, обеспечение прав человека в NASA так и не сдвинулось с мёртвой точки. На самом деле «равные возможности» в NASA — это обман.

Флетчер уволил строптивую Харрис, что вызвало целую бурю критики в средствах массовой информации. Более того, 70 сотрудников управления опротестовали его решение, а юристы Фонда правовой защиты обратились в Комиссию по делам государственной службы США с ходатайством признать увольнение Харрис «незаконной репрессией». В августе 1974 года она была повторно принята на работу.

Усилия Харрис в борьбе за равенство дали результат. 8 июля 1976 года NASA объявило о наборе пилотов и специалистов для осуществления планируемых миссий на космических кораблях многоразового использования «Спейс Шаттл» (Space Shuttle), при этом всякие ограничения по полу и расовой принадлежности были сняты. Кандидаты оценивались исключительно по профессиональным качествам: пилоты должны были иметь как минимум степень бакалавра физики или технических наук, а также налёт не менее 1000 часов; специалисты — академическую степень в области биологических наук.

Больше того, зная, что в американском обществе сложилось предубеждение относительно политики NASA, сотрудники управления кадров связались с организациями, занимающимися правами женщин и меньшинств, чтобы те распространили информацию о возможности подавать заявки. К рекламе новой политики NASA привлекли Нишель Николс — известнейшую в то время актрису, которая играла роль лейтенанта Ухуры в культовой научно-фантастической саге «Звёздный путь».

В январе 1978 года администрация NASA объявила, что набор в группу астронавтов № 8 завершён. В неё попали 35 человек, в том числе шесть женщин среди специалистов миссий: Шеннон Люсид, Джудит Резник, Кэтрин Салливан, Маргарет Седдон, Анна Фишер и Салли Райд, которой суждено было стать первой астронавткой. При этом американской прессе, освещавшей отбор и подготовку женщин к полётам на шаттлах, оказалось трудно удержаться от использования стереотипов: в репортажах говорилось не о профессионализме, что типично для рассказов о мужчинах-астронавтах, а, например, о кулинарных навыках или диете. Во время подготовки женщинам группы № 8 предъявлялись завышенные требования, и им часто приходилось трудиться напряжённее коллег, лишний раз доказывая своё право участвовать в программе космических полётов.

В американской прессе говорилось не о профессионализме женщин, готовившихся к полёту на шаттлах, а об их кулинарных навыках или диете

В Советском Союзе заметили, что NASA наконец-то собирается сделать равенство в космосе не декларативным, а реальным. На этом фоне Валентин Петрович Глушко, пионер ракетостроения и генеральный конструктор Научно-производственного объединения «Энергия», смог продавить идею о возобновлении полётов советских женщин на орбиту. В 1978 году Главную медицинскую комиссию прошли космонавтки из первой группы: Валентина Терешкова и Татьяна Кузнецова. И хотя обе получили допуск к специальной подготовке, в отряд было решено отобрать новых кандидаток. Сотрудники «Энергии» разослали директивы в заинтересованные организации с предложением направить кандидаток. После предварительного отбора их приглашали в Институт медико-биологических проблем, где в течение 1979 года проводилось амбулаторное и стационарное медицинское обследование.

К декабрю допуск к спецподготовке получили 11 участниц набора. Среди них была и Светлана Савицкая — опытная лётчица-испытательница и чемпионка мира по высшему пилотажу на поршневых самолётах. Через много лет, вспоминая этапы своей карьеры, она рассказывала:

Я себе поставила целью летать, осваивать новую авиационную технику. Необходимо было учиться, развиваться, постигать новые знания. Благодаря рекордам и хорошим рекомендациям меня прикомандировали к школе лётчиков-испытателей Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова. Женщин тогда не брали в авиационные училища. Приходилось доказывать своим трудом, своими результатами, что я заслуживаю равного отношения. Смотрели с интересом, кто-то со скепсисом, но меня это не волновало. Надо хорошо выполнять свою работу, тогда рот никто не откроет.

Глушко добился, чтобы было сформировано два экипажа космонавтов с участием женщин: в первый вошла Светлана Савицкая, во второй — Ирина Пронина. Савицкая полетела на станцию «Салют-7» в августе 1982 года с Леонидом Поповым и Александром Серебровым. Они оставались там неделю и провели 22 эксперимента.

Конечно, не обошлось без гендерных стереотипов: к примеру, Анатолий Березовой, командир постоянной экспедиции, пошутил, что для Светланы подготовлен кухонный фартук, а его напарник Валентин Лебедев преподнёс ей букетик выращенных в космосе цветов. Причём советская пресса писала об этом с удовольствием, не замечая, что в отношении мужчин такие шутки выглядели бы оскорблением.

По итогам Глушко решил организовать полёт полностью женского экипажа с участием Светланы Савицкой, Екатерины Ивановой и Елены Доброквашиной, а также первый выход женщины-космонавта в открытый космос, который должна была осуществить Ирина Пронина. Но планы пересмотрели, и в июле 1984 года на станцию снова отправилась Савицкая вместе с Владимиром Джанибековым и Игорем Волком; тогда же она совершила трёхчасовой выход в открытый космос.

После смерти Глушко интерес к полётам космонавток опять угас. Американки же активно навёрстывали упущенное: в июне 1983-го на орбиту отправилась Салли Райд, в октябре 1984-го Кэтрин Салливан вышла в открытый космос, в июле 1999-го Айлин Коллинз стала первой женщиной — командиром шаттла, Пегги Уитсон в апреле 2017-го стала первой женщиной-командиром Международной космической станции и установила рекорд по длительности времени пребывания на орбите среди астронавтов NASA (665 суток). Всего в космосе побывали 55 гражданок США.

Российские успехи скромнее: к списку космонавток за минувшие годы добавились Елена Кондакова, Елена Серова, Анна Кикина и актриса Юлия Пересильд. Путь в космос для наших соотечественниц пока ещё остаётся очень трудным.

Первые Поскольку космические агентства есть не только в США и России, будет неправильно обойти вниманием остальные страны. Первой из жительниц в Европы в космосе побывала британка Хелен Шарман — в 1991 году, в составе миссии, получившей частное финансирование. Первой же астронавткой из ESA (Европейского космического агентства) была француженка Клоди Эньере — она посетила станцию «Мир» в 1996 году и МКС в 2001-м.

Первой астронавткой JAXA (Японского агентства аэрокосмических исследований) стала Тиаки Мукаи: она вошла в состав экипажа «Колумбии» в июле 1994 года.

В 1997 году в космос отправилась первая женщина индийского происхождения — Калпана Чавла, правда, как астронавт NASA. В 2003 году она с другими членами экипажа «Колумбии» погибла в ходе спуска шаттла (подробнее о катастрофе можно прочитать в февральском номере «Мира фантастики»)

Пальму первенства в Китае получила Лю Ян. Она была членом экипажа «Шэньчжоу-9», стартовавшего в июне 2012 года. Однако первой из женщин в открытый космос вышла китаянка Ван Япин — в ноябре 2021 года. Лю Ян это сделала только в сентябре 2022 года.

А недавно в этот список вошла и гражданка Саудовской Аравии: в 2023 году королевство отправило в космос на корабле Crew Dragon астронавтку Райяну Барнави.

* * *

Сегодня полёты женщин на орбиту не вызывают ни особого удивления, ни особого восторга. Их право работать на станции, выходить в открытый космос, участвовать в сложнейших экспериментах стало общепризнанным. Всё больше популярности обретает мнение, что женщины лучше мужчин подходят для длительных рейсов и, возможно, именно им предстоит первыми отправиться на Марс. В этом есть историческая справедливость: мужчины открыли для человечества космос, но именно женщины сделают его обитаемым.