Сериал «Асока» — это пролог новой фазы «Звёздных войн». Наш обзор

Уже несколько лет назад пала жестокая Галактическая Империя. Но её губернаторы и генералы лишь затаились в ожидании реванша. И ждать осталось недолго. Группа имперских лоялистов обнаружила древний маршрут, ведущий за пределы известной галактики — туда, где пребывает в изгнании Траун, величайший полководец Империи. Чтобы предотвратить его возвращение и новую войну, джедай Асока Тано вместе со своей ученицей-мандалоркой Сабин Рен отправляются в погоню за злодеями…

В следующих сериях…

Ahsoka Жанр: космическое фэнтези

Шоураннер: Дэйв Филони

В ролях: Розарио Доусон, Наташа Лю Бордиццо, Мэри Элизабет Уинстед, Рэй Стивенсон, Диана Ли Иносанто, Ларс Миккельсен

Продолжительность: 8 эпизодов по 37–57 минут

Премьерный показ: 22 августа — 3 октября 2023, Disney+

Похоже на: «Мандалорец», «Повстанцы», «Уиллоу»

Главное, что нужно помнить перед знакомством с «Асокой»: это не самостоятельный сериал. За последние полгода студия Lucasfilm наконец-то рассекретила планы на будущее вселенной «Звёздных войн», очевидно, равняясь на коллег из франшизы Marvel. В этой логике третий сезон «Мандалорца» подводил зрелищную черту под первой фазой истории, а «Асока», стало быть, открывает следующую главу, представляет новый состав героев и главного злодея так называемого «Мандовёрса».

Кульминацией проекта заявлен полнометражный кроссовер от Дэйва Филони, шоураннера «Асоки» и одного из главных архитекторов вселенной. И хотя про его фильм сейчас не известно почти ничего (включая дату премьеры и состав участников), заядлые ЗВ-фанаты вполне однозначно считали намёки. Похоже, нас ждёт адаптация «Наследника Империи», эпохального романа Тимоти Зана, который в 1991 году возродил интерес к франшизе и впервые познакомил читателей с гениальным синекожим стратегом Митт’рау’нуруодо; для врагов — просто Трауном.

«Наследник» и два его продолжения («Трилогия Трауна») завоевали настолько добрую славу, что долгое время считались главными официальными сиквелами «Звёздных войн». И неудивительно, что многие старые фанаты восприняли в штыки перезапуск вселенной ради новой кинотрилогии. Траун, впрочем, не исчез надолго. В 2016 году Филони вернул адмирала в канон в третьем сезоне мультсериала «Повстанцы». Тимоти Зан даже выдал этой версии персонажа своё благословение — в обмен на право написать про него ещё шесть книг-приквелов. А то и больше: вряд ли мэтр упустит возможность показать, как Траун провёл изгнание в чужой галактике.

Теперь же один из самых известных и колоритных злодеев в истории «Звёздных войн» нацелился на большие экраны. Конечно, о буквальной экранизации «Наследника Империи» речи не идёт. Слишком многое изменилось за 30 лет и внутри вселенной, и за кадром. Как минимум Филони придётся что-то решать с героями оригинальной трилогии. Вряд ли Люк Скайуокер сотоварищи пропустят схватку с Трауном, но целый фильм прятать актёров (тех из них, кто ещё жив) за «омолаживающим» цифровым гримом не выйдет — как показал недавний «Индиана Джонс», результат явно того не стоит. А значит, не избежать рекаста и связанных с ним проблем…

Но это проблема завтрашнего дня. Сегодня же возвращение Трауна — главный сюжетный двигатель «Асоки», а сериал открыто заявляет себя как приквел будущего фильма. Разумеется, вместе со злодеем перешёл сюда и весь уцелевший состав «Повстанцев», да и сама Асока Тано уже пережила немало приключений в мультсериалах. Более того, по слухам, Филони изначально разрабатывал эту историю именно для мультсериала, но на полпути отменил проект, когда «Мандовёрс» начал обретать конкретную форму.

А значит, главная задача «Асоки» не продолжать «Повстанцев», а заново представить их анимационных героев зрителям грядущего кроссовера. Сериал весьма дружелюбен к новичкам: знакомство с «Повстанцами» или «Войнами клонов» приветствуется, но необязательно. По сути, единственное, что нужно знать перед просмотром, — то, что Асока была ученицей Энакина Скайуокера между вторым и третьим эпизодами «Звёздных войн». Весь остальной контекст проясняется по ходу сюжета, хотя и не сразу.

Филони, выходец из телевизионной драматургии, привык играть вдолгую. Он старается избегать лобовых флешбэков и объяснений, вместо этого обволакивая их флёром мистики и умолчаний. Даже сцены, воссоздающие «Войны клонов» (впервые с живыми актёрами!), показаны как зыбкий, субъективный сон. Стоить ли верить этим событиям и как именно их трактовать? Решайте сами, опираясь на другие намёки по ходу сериала. Подсказка: «окончательное» объяснение конфликта между Асокой и Сабин не очень-то вяжется с видениями героини из пятой серии — и это неспроста.

Понятно, что такой подход разозлит многих зрителей. Но в то же время Филони раззадоривает воображение, подстёгивает любопытство. Напоминает, что за рамками отдельно взятого сериала есть целая вселенная «Звёздных войн», полная заманчивых историй. И за почти полвека своего существования она ещё не исчерпала себя. Так куда спешить?

Братство гиперпространственного кольца

Атмосфера тайны кажется тем уместней, если вспомнить жанр сериала. Прошлогодний «Андор» держался максимально приземлённо и, кажется, вовсе игнорировал мистические аспекты вселенной, а вот «Асока» — это полноценное космическое фэнтези. Все источники вдохновения на виду: «Принцесса Мононоке», «Хроники Нарнии» и, конечно же, «Властелин колец». По ходу сезона Асока даже косплеит Гэндальфа, облачаясь в белые одежды после духовного перерождения.

«Звёздные войны» Дэйва Филони — мир древних руин и сумрачных лесов, зловещих замков и всемогущих ведьм, боевой нежити и призрачных рыцарей. Герои неразрывно связаны с живой природой: в борьбе со злом им то и дело помогают всякие волки, котики и звёздные киты. А между жизнью и смертью здесь существует какая-то иная, непостижимая реальность за гранью пространства и времени. Если прислушаться, её отзвуки можно различить в шуме прибоя. Куда уж фэнтезийнее!

Диалоги и игра актёров тоже выдержаны в старомодно-сказочном стиле. Спины прямые, взгляд за горизонт, поменьше эмоций, побольше пауз и недосказанности. Это не значит, что в сценарии вовсе нет человеческого тепла или удачных шуток («Вот станешь генералом, тоже сможешь нарушать приказы», — хохмит Гера Синдулла, союзница Асоки из флота Новой Республики), но всё же настроение у сериала неторопливо-торжественное.

Все центральные персонажи «Асоки» так или иначе связаны с Силой — даже те, кто раньше не проявлял таких наклонностей. Например, деспотичная чиновница Морган Элсбет из второго сезона «Мандалорца» вдруг оказывается наследницей колдовского клана Ночных сестёр. А прагматик Траун, чей крах в «Повстанцах» был обусловлен Силой, феноменом за гранью его понимания, теперь подстраховывается и заверяет свои планы у трёх ясновидящих ведьм. Помимо очевидной отсылки к «Макбету» тут можно разглядеть парафраз «Наследника Империи»: в книгах Траун вынужденно сотрудничал с безумным тёмным джедаем С’ваофом.

Интереснее всего Сила проявляется в юной Сабин Рен, которую можно назвать второй главной героиней сериала. Поначалу её ученичество у Асоки кажется надуманным. Уж слишком мало для этого предпосылок, даже с учётом «Повстанцев», где Сабин осваивала владение мандалорским световым мечом под началом друзей-джедаев. Но, во-первых, персонажи неплохо дополняют друг друга: две эмоционально закрытые девушки, каждая из которых по-своему справляется с накопившимся грузом травм — одна через бунтарство, другая через стоицизм.

Во-вторых, история Сабин нарушает привычные каноны «Звёздных войн». Обычно зрителям показывают приключения избранных вундеркиндов, Сила в которых настолько велика, что они не могут с ней совладать. Теперь же мы наблюдаем за тем, как самый обычный человек постепенно обретает минимальные, но оттого не менее чудесные способности. А это, в свою очередь, возвращает понимание Силы к изначальному видению Джорджа Лукаса конца 1970-х: «космическим волшебником» может стать каждый при должном усердии, дисциплине и вере.

Парадокс: чем подробнее приквелы и особенно видеоигры показывали возможности джедаев, тем зауряднее выглядела Сила — просто как набор навыков, которые прокачиваются с опытом (отсюда претензии к мэрисьюшности Рей в эпизодах VII–IX). Филони возвращает Силе мистическое, почти божественное измерение. Она действительно живёт везде и всюду, по-разному проявляясь в мире. Её может услышать мать, безоговорочно доверяющая сыну, или девушка, готовая ради спасения друга рискнуть судьбой всей галактики. Главное — по славной буддистской традиции отрешиться от эго и найти своё место во Вселенной.

Эзотерические искания Филони, впрочем, не заглушают его внутреннего ребёнка. Если каждый герой сериала может держать световой меч — то и зрелищных поединков будет больше! И действительно, экшена в «Асоке» больше, чем в любом другом сериале по «Звёздным войнам». Поставлены битвы технично и красиво, хоть и без особого драматического накала. Фанаты трилогии приквелов наверняка почувствуют себя как дома; а вот те, кто привык к эмоционально заряженной хореографии новых фильмов или «Оби-Вана Кеноби», рискуют заскучать.

В сражениях так или иначе проявляется характер персонажей. К примеру, Асока делает ставку на скорость, Сабин комбинирует меч с привычными бластерами, а тёмный джедай Бэйлон (яркая роль скоропостижно умершего Рэя Стивенсона) берёт грубой силой. Вот только Филони почти не использует экшен для развития героев, битвы проходят как бы параллельно истории. Может даже показаться, что их основная задача — замедлить продвижение Асоки и Сабин по сценарию. И часто это действительно так!

Ученик становится учителем

Несмотря на все тайны, недосказанности и мистицизм, сюжет «Асоки» довольно простой. Пожалуй, даже слишком простой для восьми серий. Прямолинейности сценария позавидовали бы многие видеоигры: герои последовательно продвигаются к неизменной цели, по пути сталкиваясь со всё более мощными боссами. Без особых сюрпризов, неодолимых препятствий и лишних второстепенных персонажей.

На фоне сложных многофигурных историй «Мандалорца», «Андора» и даже «Бракованной партии» новый проект Филони выглядит неожиданно камерным — хотя, казалось бы, речь идёт о путешествии в другую галактику. Не то чтобы в «Асоке» нет масштабных эпизодов (перестрелки в космосе ни в чём не уступают аналогичным сценам из фильмов), но сама структура сезона больше заточена под полнометражный формат. Филони будто репетирует перед выходом в большое кино — а заодно показывает начальству своё мастерство.

И действительно, в профессиональном росте ему не откажешь. Всего за 15 лет он прошёл путь от телевизионного «падавана» Джорджа Лукаса до творческого руководителя студии. От неказистого пилотного фильма «Войн клонов» до грандиозного финала «Повстанцев»; от первых осторожных эпизодов «Мандалорца» до противоречивого, но занятного эксперимента с омоложенным Люком Скайуокером в «Книге Бобы Фетта». А в «Асоке» ему как режиссёру принадлежит, пожалуй, самый запоминающийся эпизод сериала — сцена миграции космических китов, полная неподдельного волшебства и пафоса.

Что немаловажно, опыт в анимации помогает Филони работать с главным активом Lucasfilm, цифровым чудо-павильоном StageСraft, — с чем возникают трудности у привыкших к естественному освещению кинорежиссёров вроде Деборы Чоу («Оби-Ван Кеноби») или Тайки Вайтити («Тор: Любовь и гром»). Да и вообще «Асока» регулярно впечатляет продуманным визуальным рядом. Например, локации, в которых героиня чувствует себя уверенно, выдержаны в оттенках оранжевого и серебряного — цветах её кожи; то есть Асока буквально гармонирует с окружением.

Наконец, в пользу Филони говорит его умение осмыслять и переосмысливать устоявшийся материал «Звёздных войн». Это касается как вышеописанных изменений в трактовке Силы, так и почти безукоризненной адаптации анимационных героев «Повстанцев» к живому кино — в глаза бросаются разве что чересчур яркие линзы (простите за каламбур). А наибольшую дерзость режиссёр проявляет в флешбэках-видениях Войны клонов. Акцентируя внимание на хрупкой фигурке Асоки-подростка, Филони подчёркивает весь ужас и аморальность конфликта, выворачивая наизнанку легкомысленное настроение своего старого мультсериала.

Так что сомнений теперь не осталось: Дэйв Филони готов к рывку на большие экраны, когда бы этот рывок ни случился. Другое дело, что сам режиссёр, похоже, не спешит с кульминацией. Хотя «Асоку» ещё не успели продлить на второй сезон (Голливуд по-прежнему ждёт окончания массовых забастовок), финал оставляет уйму материала для продолжения и возможных перекличек с «Минимальным экипажем» — следующим большим ЗВ-сериалом, также созданным под присмотром Филони.

Но оставят ли шоураннеру выбор? Многофазовый план «Мандовёрса» оформлялся ещё при старой администрации Disney, свято верившей в успех стриминг-сервисов. За последнее время эта вера пошатнулась, по компании прокатилась волна сокращений (уволено около 7000 человек!), а кресло руководителя снова занял Боб Айгер, уже объявивший курс на возвращение «Звёздных войн» в кинотеатры.

Вполне вероятно, что фильм Филони захотят форсировать; но, как показывает «Асока», такой подход для него противоестественен. Конечно, с трилогии сиквелов прошло уже немало времени, и публика наверняка успела соскучиться по «Звёздным войнам» в кино. Однако эта франшиза не любит спешки. Секрет её успеха — в долголетии. В историях, которые продолжаются бесконечно и переходят из поколения в поколение как среди зрителей, так и за кадром. Далёкая-далёкая галактика подобна пазлу: смотреть на готовую картинку не так интересно, как годами собирать разрозненные кусочки в единое целое. Желательно за компанию с друзьями и родными.