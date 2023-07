«Индиана Джонс: Колесо судьбы». Как новый фильм закрывает легендарную серию

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Жанр: приключенческий боевик

Режиссёр: Джеймс Мэнголд

В ролях: Харрисон Форд, Фиби Уоллер-Бридж, Мадс Миккельсен, Бойд Холбрук, Антонио Бандерас, Карен Аллен

Премьера: 30 июня

Продолжительность: 154 минуты

Похоже на: «Индиана Джонс и последний крестовый поход», «Не время умирать»